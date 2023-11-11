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Месси продемонстрировал фанатам Интера Майами Золотой мяч перед проигрышным матчем

MLS

Не на фарт?

Месси продемонстрировал фанатам Интера Майами Золотой мяч перед проигрышным матчем

Getty Images/Global Images Ukraine

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Аргентинский футболист Лионель Месси продемонстрировал фанам "Интера" Майами свой восьмой Золотой мяч перед товарищеским поединком против "Нью-Йорк Сити". Во время этого события стадион был переполнен, несмотря на статус матча.

Лео вышел в стартовом составе команды вместе с Серхио Бускетсом и Хорди Альбой. Они провели весь поединок, однако "Интер" уступил со счетом 1:2, забив лишь на 81 минуте.

Украинский центральный защитник Сергей Кривцов этот матч пропускал.

Отметим, что регулярный сезон MLS уже завершился. "Интер" и "Нью-Йорк Сити" не попали в плей-офф, которое происходит на данный момент. Команда из Майами должна была сейчас отправиться в тур по Китаю, однако эта поездка отменилась из-за смерти высокопоставленного китайского чиновника.

Напомним, что 30 октября Месси получил восьмой Золотой мяч. Он обогнал в голосовании Эрлинга Холанда и Килиана Мбаппе.

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Лионель Месси Золотой мяч Нью-Йорк Сити (США) Интер Майами
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Комментарии
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oda1979 (Запорожье)
11.11.2023 в 09:08
Вся суть меськи и его золотых мячей.
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Комментарии 2
oda1979 (Запорожье)
11.11.2023 в 09:08
Вся суть меськи и его золотых мячей.
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avatar
Darian Clark (Montreal - Quebec)
11.11.2023 в 09:30
Да, ты, глупый ода, хоть иногда можешь генерировать мысль, которую с большой натяжкой можно считать умной. Действительно, уважение к болельщикам, открытость со своими фанатами, скромность, это то, что выгодно отличает великого на все времена Месси от того, кто швыряет капитанские повязки и после неудач заявляет: "Если бы все мои партнёры соответствовали моему уровню..."
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