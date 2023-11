Месси продемонстрировал фанатам Интера Майами Золотой мяч перед проигрышным матчем

Аргентинский футболист Лионель Месси продемонстрировал фанам "Интера" Майами свой восьмой Золотой мяч перед товарищеским поединком против "Нью-Йорк Сити". Во время этого события стадион был переполнен, несмотря на статус матча.

