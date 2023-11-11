Месси продемонстрировал фанатам Интера Майами Золотой мяч перед проигрышным матчем
Не на фарт?
Getty Images/Global Images Ukraine
Аргентинский футболист Лионель Месси продемонстрировал фанам "Интера" Майами свой восьмой Золотой мяч перед товарищеским поединком против "Нью-Йорк Сити". Во время этого события стадион был переполнен, несмотря на статус матча.
Leo Messi presents the Ballon d'Or in front of Inter Miami's fans ???? pic.twitter.com/NYM2aunk92— B/R Football (@brfootball) November 11, 2023
Лео вышел в стартовом составе команды вместе с Серхио Бускетсом и Хорди Альбой. Они провели весь поединок, однако "Интер" уступил со счетом 1:2, забив лишь на 81 минуте.
Украинский центральный защитник Сергей Кривцов этот матч пропускал.
Отметим, что регулярный сезон MLS уже завершился. "Интер" и "Нью-Йорк Сити" не попали в плей-офф, которое происходит на данный момент. Команда из Майами должна была сейчас отправиться в тур по Китаю, однако эта поездка отменилась из-за смерти высокопоставленного китайского чиновника.
Напомним, что 30 октября Месси получил восьмой Золотой мяч. Он обогнал в голосовании Эрлинга Холанда и Килиана Мбаппе.
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