Месси продемонстрировал фанатам Интера Майами Золотой мяч перед проигрышным матчем

Аргентинский футболист Лионель Месси продемонстрировал фанам "Интера" Майами свой восьмой Золотой мяч перед товарищеским поединком против "Нью-Йорк Сити". Во время этого события стадион был переполнен, несмотря на статус матча.

Leo Messi presents the Ballon d'Or in front of Inter Miami's fans ???? pic.twitter.com/NYM2aunk92 — B/R Football (@brfootball) November 11, 2023

Лео вышел в стартовом составе команды вместе с Серхио Бускетсом и Хорди Альбой. Они провели весь поединок, однако "Интер" уступил со счетом 1:2, забив лишь на 81 минуте.

Украинский центральный защитник Сергей Кривцов этот матч пропускал.

Отметим, что регулярный сезон MLS уже завершился. "Интер" и "Нью-Йорк Сити" не попали в плей-офф, которое происходит на данный момент. Команда из Майами должна была сейчас отправиться в тур по Китаю, однако эта поездка отменилась из-за смерти высокопоставленного китайского чиновника.

Напомним, что 30 октября Месси получил восьмой Золотой мяч. Он обогнал в голосовании Эрлинга Холанда и Килиана Мбаппе.