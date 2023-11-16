Бекхэм - о подписании Месси: это наш подарок Америке и МЛС. Такие игроки вдохновляют
Бекхэм высказался о переходе Месси в Майами
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Совладелец "Интер Майами" Дэвид Бекхэм высказался о переходе аргентинского форварда Лионеля Месси в свою команду. Недавно Месси был признан лучшим игроком "Интер Майами" в прошлом сезоне.
"Все еще трудно поверить, что такой великий игрок, как Месси, выступает в форме "Интер Майами". Возможно, он лучший в мире футболист. Я как владелец клуба очень горжусь этим фактом.
Мы были уверены, что переезд Лео в США, не только в Майами, будет нашим подарком всей Америке и МЛС. Потому что такие футболисты, как он, меняют игру. Такие великие игроки способны вдохновлять новое поколение футболистов. Именно поэтому мы хотели пригласить Лео в нашу команду.
Конечно, мы хотим быть лучшей командой в лиге. Но главной причиной его подписания было желание вдохновить следующее поколение футболистов в Америке. Этот аспект очень важен для нас", - приводит слова Бекхэма Goal.com.
Месси перешел в "Интер Майами" в летнее трансферное окно. Контрактное соглашение игрока с клубом рассчитано до декабря 2025 года. В текущем сезоне аргентинец провел за американский клуб 14 матчей во всех турнирах, в которых отметился 11 голами и пятью результативными передачами.
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