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Бекхэм пообещал устроить в Майами вечеринку для Месси

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Аргентинец в восьмой раз получил "Золотой мяч"

Бекхэм пообещал устроить в Майами вечеринку для Месси

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Легендарный английский футболист и совладелец "Интер Майами" Дэвид Бекхэм прокомментировал получение аргентинским нападающим Лионелем Месси 8-го "Золотого мяча".

"Особенно приятно добавить, что он игрок "Интер Майами" и находится в нашем городе. Он отпразднует это событие со своими товарищами по команде и своей семьей. Мы сделаем все возможное, чтобы отпраздновать это так, как делают это в Майами.

Я уверен, что мы сможем устроить хорошую вечеринку", - заявил Бекхэм.

Напомним, 36-летний аргентинец обошел в голосовании Эрлинга Холанда и Килиана Мбаппе.

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В статье: Лионель Месси Дэвид Бекхэм Золотой мяч Интер Майами
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Источник:
Daily Mail

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