Бекхэм пообещал устроить в Майами вечеринку для Месси

Легендарный английский футболист и совладелец "Интер Майами" Дэвид Бекхэм прокомментировал получение аргентинским нападающим Лионелем Месси 8-го "Золотого мяча".

"Особенно приятно добавить, что он игрок "Интер Майами" и находится в нашем городе. Он отпразднует это событие со своими товарищами по команде и своей семьей. Мы сделаем все возможное, чтобы отпраздновать это так, как делают это в Майами.

Я уверен, что мы сможем устроить хорошую вечеринку", - заявил Бекхэм.