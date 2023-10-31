Бекхэм пообещал устроить в Майами вечеринку для Месси
Аргентинец в восьмой раз получил "Золотой мяч"
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Легендарный английский футболист и совладелец "Интер Майами" Дэвид Бекхэм прокомментировал получение аргентинским нападающим Лионелем Месси 8-го "Золотого мяча".
"Особенно приятно добавить, что он игрок "Интер Майами" и находится в нашем городе. Он отпразднует это событие со своими товарищами по команде и своей семьей. Мы сделаем все возможное, чтобы отпраздновать это так, как делают это в Майами.
Я уверен, что мы сможем устроить хорошую вечеринку", - заявил Бекхэм.
Напомним, 36-летний аргентинец обошел в голосовании Эрлинга Холанда и Килиана Мбаппе.
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