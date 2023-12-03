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Чеберко вместе с Коламбус Крю вышли в финал МЛС

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Чеберко вместе с Коламбус Крю вышли в финал МЛС

columbuscrew.com

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В полуфинале МЛС "Коламбус Крю" одолел "Цинциннатти" в дополнительном времени и вышел в финал турнира.

За "Коламбус Крю" выступает украинец Евгений Чеберко. Он вышел на замену в этом матче именно на дополнительное время, при счете 2:2. На 115-й минуте его команда смогла забить победный, третий мяч.

В финале Кубка МЛС "Крю" сыграет против "Лос-Анджелеса". Матч состоится 9 декабря. Для команды Чеберко триумф может стать третьим в истории.

Украинский защитник перебрался в Америку летом этого года. За это время он отыграл 11 матчей, в которых заработал 3 желтые карточки.

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МЛС Коламбус Крю (США) Евгений Чеберко
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