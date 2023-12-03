Чеберко вместе с Коламбус Крю вышли в финал МЛС

В полуфинале МЛС "Коламбус Крю" одолел "Цинциннатти" в дополнительном времени и вышел в финал турнира.

За "Коламбус Крю" выступает украинец Евгений Чеберко. Он вышел на замену в этом матче именно на дополнительное время, при счете 2:2. На 115-й минуте его команда смогла забить победный, третий мяч.

В финале Кубка МЛС "Крю" сыграет против "Лос-Анджелеса". Матч состоится 9 декабря. Для команды Чеберко триумф может стать третьим в истории.

Украинский защитник перебрался в Америку летом этого года. За это время он отыграл 11 матчей, в которых заработал 3 желтые карточки.