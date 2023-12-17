Эмиль Форсберг - игрок Нью-Йорк Ред Буллз

Нью-Йорк "Ред Буллз" официально объявили о подписании шведского форварда Эмиля Форсберга. Легенда РБ "Лейпциг" подпишет трехлетний контракт с возможностью продления еще на год.

32-летний Форсберг играл за клуб Бундеслиги с 2015 года, на его счету 324 матча, 71 гол и 68 ассистов. Эмиль провел 86 поединков за сборную Швеции, играл на Чемпионате мира и двух Чемпионатах Европы.

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