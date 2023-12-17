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Эмиль Форсберг - игрок Нью-Йорк Ред Буллз

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Легенда Лейпцига уехал в США

Эмиль Форсберг - игрок Нью-Йорк Ред Буллз

Фото: пресслужби ФК "Ред Булл"

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Нью-Йорк "Ред Буллз" официально объявили о подписании шведского форварда Эмиля Форсберга. Легенда РБ "Лейпциг" подпишет трехлетний контракт с возможностью продления еще на год.

32-летний Форсберг играл за клуб Бундеслиги с 2015 года, на его счету 324 матча, 71 гол и 68 ассистов. Эмиль провел 86 поединков за сборную Швеции, играл на Чемпионате мира и двух Чемпионатах Европы.

Швед закрывает третий слот Назначенного игрока в составе.

"Мы очень рады, что к нашему клубу присоединился игрок такого уровня. Его опыт выступлений в Европе станет прекрасным дополнением к нашему составу. Мы благодарны за поддержку со стороны "Ред Булл Соккер". Этот трансфер подчеркивает философию высокоинтенсивного и атакующего футбола "Ред Булл", а также силу нашей мультиклубной экосистемы. Эмиль - удивительный талант", - высказался директор "быков" Йоген Шнайдер.

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Эмиль Форсберг Нью-Йорк Ред Буллс
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Источник:
newyorkredbulls.com
Опубликовал: Владислав Шарапа
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