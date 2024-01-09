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Американскому клубу из-за популярности Месси пришлось перенести матч на другой стадион

MLS

Канзас Сити перенес матч МЛС с Майами на более вместительную арену

Американскому клубу из-за популярности Месси пришлось перенести матч на другой стадион

фото - Getty Images

Новина українською
"Канзас Сити" перенес матч регулярного чемпионата МЛС с "Интер Майами" на более вместительную арену, сообщает официальный сайт клуба. Причиной этого стал невероятный интерес фанатов к фигуре нападающего Лионеля Месси.
По словам президента "Канзас-Сити" Джейка Рида, матч с "Интер Майами" вызвал беспрецедентный интерес. Основной домашний стадион клуба вмещает чуть более 18 тысяч зрителей. Клуб принял решение сыграть матч на стадионе "Арроухед Стэдиум, на котором проводит домашние игры команда НФЛ "Канзас-Сити Чифс". Вместимость арены составляет чуть более 76 тысяч зрителей.
"Возможность провести этот матч, который станет первой игрой Лионеля Месси в МЛС на Среднем Западе, является особенно интересной, поскольку наш регион готовится принять матчи Кубка Америки этим летом и чемпионата мира по футболу 2026 года", - заявил Рид.
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Лионель Месси Канзас Сити (США) Интер Майами
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Источник:
sportingkc
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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terber (ternopil)
09.01.2024 в 10:56
бабки бабки бабки
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Комментарии 1
terber (ternopil)
09.01.2024 в 10:56
бабки бабки бабки
Ответить
0
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