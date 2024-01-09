Американскому клубу из-за популярности Месси пришлось перенести матч на другой стадион
Канзас Сити перенес матч МЛС с Майами на более вместительную арену
фото - Getty Images
"Канзас Сити" перенес матч регулярного чемпионата МЛС с "Интер Майами" на более вместительную арену, сообщает официальный сайт клуба. Причиной этого стал невероятный интерес фанатов к фигуре нападающего Лионеля Месси.
По словам президента "Канзас-Сити" Джейка Рида, матч с "Интер Майами" вызвал беспрецедентный интерес. Основной домашний стадион клуба вмещает чуть более 18 тысяч зрителей. Клуб принял решение сыграть матч на стадионе "Арроухед Стэдиум, на котором проводит домашние игры команда НФЛ "Канзас-Сити Чифс". Вместимость арены составляет чуть более 76 тысяч зрителей.
"Возможность провести этот матч, который станет первой игрой Лионеля Месси в МЛС на Среднем Западе, является особенно интересной, поскольку наш регион готовится принять матчи Кубка Америки этим летом и чемпионата мира по футболу 2026 года", - заявил Рид.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:sportingkc
Опубликовал: Михаил Олексиенко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
terber (ternopil)
09.01.2024 в 10:56
Ответить
0
0
Популярное сейчас
- Смерть Шершуна и Беккенбауэра, трансфер Кривбасса, планы Динамо. Главные новости за восьмое января
- Лунин на тренировке встретился с легендой Реала. ФОТО
- Сложный соперник Челси, неудобный выезд Ман Сити. Состоялась жеребьевка четвертого раунда Кубка Англии
- "Идем шаг за шагом к своей цели", - мать украинца Кревсуна рассказала о ситуации с Боруссией Дортмунд
- Подтверждение романа? Лидер Ман Сити был замечен в компании роскошной звезды реалити-шоу. ФОТО
- Красотка дня. Роскошная автогонщица - подруга конкурента Яремчука в Валенсии. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн
Комментарии 1