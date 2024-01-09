Американскому клубу из-за популярности Месси пришлось перенести матч на другой стадион

"Канзас Сити" перенес матч регулярного чемпионата МЛС с "Интер Майами" на более вместительную арену, сообщает официальный сайт клуба. Причиной этого стал невероятный интерес фанатов к фигуре нападающего Лионеля Месси.

По словам президента "Канзас-Сити" Джейка Рида, матч с "Интер Майами" вызвал беспрецедентный интерес. Основной домашний стадион клуба вмещает чуть более 18 тысяч зрителей. Клуб принял решение сыграть матч на стадионе "Арроухед Стэдиум, на котором проводит домашние игры команда НФЛ "Канзас-Сити Чифс". Вместимость арены составляет чуть более 76 тысяч зрителей.