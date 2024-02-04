Интер Майами разгромил сборную звезд Гонконга в товарищеском матче. Кривцов сыграл 30 минут
Тур набирает обороты
Getty Images/Global Images Ukraine
"Интер Майами" продолжает свое мировое турне. Сегодня клуб Бекхэма посетил Гонконг.
Подопечные Херардо Мартино встречались с “Гонконг Олл-Старз”. В команде-сопернике были предсвещены главные звезды тамошнего чемпионата.
В первом тайме коллективы обменялись голами, а уже после перерыва “Интер” еще трижды поразил ворота оппонентов. Голами отличились Тейлор, Сандерленд, Кампан и Сейлор.
Украинский центрбек Сергей Кривцов вышел в стартовом составе и отыграл 30 минут, после чего был заменен на того же Райана Сейлора. Месси, Суарес и Альба не участвовали в поединке – просидели все время на скамье для запасных. Бускетс вышел на поле на 62-й минуте.
Следующий матч "Интер" проведет 7 февраля. На этот раз соперником станет команда из Японии – “Кобе”.
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