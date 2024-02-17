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Месси залечил повреждения и полностью готов к новому сезону МЛС

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Чемпионат начнется совсем скоро

Месси залечил повреждения и полностью готов к новому сезону МЛС

Getty Images/Global Images Ukraine

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Аргентинский футболист "Интера" Майами Лионель Месси окончательно залечил свою травму. Об этом сообщил главный тренер команды Херардо Мартино.

“Он полностью восстановился. Действительно, мы постепенно даем ему игровое время. Он отыграл почти 60 минут (в спарринге с "Ньюэллс Олд Бойз" - прим). Думаю, он готов к старту чемпионата”, – сказал Мартино.

Первый матч нового сезона "Интер" проведет в ночь на 22 февраля. Подопечные Мартино встретятся с "Реал Солт Лейк".

Напомним, что в прошлом розыгрыше чемпионата "цапли" заняли предпоследнее место в таблице Восточной Конференции. Месси тогда провел шесть матчей и отличился одним голом и двумя ассистами.

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Источник:
ESPN
Опубликовал: Максим Кучер
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