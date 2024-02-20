МЛС находится в поисках звёздного игрока а-ля Месси

Руководство МЛС полностью осознает уровень интереса со стороны футбольной мировой общественности к Лионелю Месси и намерено найти другого игрока, который сможет внести аналогичный вклад в развитие лиги.

Как сообщает AS, влияние аргентинского нападающего "Интер Майами" отразилось в огромном росте цен на билеты, спонсорских сделках, подписке на телевидение, количестве товаров и общий интерес к спорту.

"Месси поднял МЛС на высоту, которую трудно себе представить, но нам есть еще много чего, что можно отметить. Приход Лео увенчал большую часть работы, проделанной лигой как на поле, так и за его пределами. Он помог донести идею о том, что МЛС могут выбирать лучшие игроки мира. Месси — это только начало чего-то большого", - добавил комиссар МЛС Дон Гарбер.

Напомним, 22-го февраля стартует первый тур чемпионата США. "Интер Майами" примет у себя дома "Реал-Солт-Лейк".