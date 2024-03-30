Месси пропустит еще один матч Интер Майами
Лионель Месси не сыграет против Нью-Йорк Сити
Getty Images / Global Images Ukraine
Футболист "Интер Майами" Лионель Месси продолжает восстановление после мышечной травмы.
Помощник главного тренера Хавьер Моралес подтвердил, что форвард не примет участия в матче против "Нью-Йорк Сити".
"Лео работает с физиотерапевтами. Его участие в завтрашнем матче исключено. Его не будет, потому что мы стараемся сделать все возможное, чтобы он мог сыграть дома в следующую среду против "Монтеррея".
Матч "Интер Майами" - "Нью-Йорк Сити" состоится 31 марта.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Читайте такжеМесси мог покинуть сборную Аргентины после ЧМ-2022
По теме
Оцените этот материал:
Источник:espn
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Alex_ForzaMilan (Корсунь )
30.03.2024 в 19:26
Ответить
0
0
Популярное сейчас
- УПЛ. Полесье - Черноморец 1:4. Невероятный Авагимян
- УПЛ. Оболонь - Шахтер 0:3. Швед напомнил о своем таланте
- Восходящая звезда Реал Мадрида приняла решения покинуть команду
- Клуб МЛС делал Шахтеру предложение по Кевину Келси - получил отказ
- Красотка дня. Украинская тележурналистка, которой сделали предложение перед матчем сборной Украины. ФОТО
- Пока сборная готовится к матчу с Боснией. Кочергин с женой отправились на отдых в Мадрид. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
12000 грн
3На сайт
2 500 грн
Комментарии 1