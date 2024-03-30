  1. UA-Футбол ⚽
  2. MLS
  3. Месси пропустит еще один матч Интер Майами
В тренде

Месси пропустит еще один матч Интер Майами

MLS
Обновлено

Лионель Месси не сыграет против Нью-Йорк Сити

Месси пропустит еще один матч Интер Майами

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Футболист "Интер Майами" Лионель Месси продолжает восстановление после мышечной травмы.

Помощник главного тренера Хавьер Моралес подтвердил, что форвард не примет участия в матче против "Нью-Йорк Сити".

"Лео работает с физиотерапевтами. Его участие в завтрашнем матче исключено. Его не будет, потому что мы стараемся сделать все возможное, чтобы он мог сыграть дома в следующую среду против "Монтеррея".

Матч "Интер Майами" - "Нью-Йорк Сити" состоится 31 марта.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Читайте такжеМесси мог покинуть сборную Аргентины после ЧМ-2022
По теме
yellow-arrow
Клуб МЛС делал Шахтеру предложение по Кевину Келси - получил отказ
yellow-arrow
Жиру достиг устного соглашения о переходе в клуб МЛС - Романо
yellow-arrow
Клуб MLS сделал официальное предложение Оливье Жиру - Инсайдер
Лионель Месси Монтеррей Нью-Йорк Сити (США) Интер Майами
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
espn
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Alex_ForzaMilan (Корсунь )
30.03.2024 в 19:26
Нічого, для Мессі достатньої зіграти 5 матчів в році на кубку Америки та виграти його і золотий м'яч дадуть йому без проблем як завжди. Задля цього він в США і переїхав.
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 1
Alex_ForzaMilan (Корсунь )
30.03.2024 в 19:26
Нічого, для Мессі достатньої зіграти 5 матчів в році на кубку Америки та виграти його і золотий м'яч дадуть йому без проблем як завжди. Задля цього він в США і переїхав.
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости