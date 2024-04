Форвард "Интер Майами" Лионель Месси вернулся к тренировкам с командой.

Из-за мышечной травмы игрок пропустил четыре последних матча за клуб в MLS и две игры за сборную Аргентины.

Messi returns to training for Miami ahead of the Concacaf Champions Cup against Monterrey. Nicolas Freire with the group as well but no signs of Kryvtsov pic.twitter.com/p9aXfMg2EF