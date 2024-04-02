Форвард "Интер Майами" Лионель Месси вернулся к тренировкам с командой.

Из-за мышечной травмы игрок пропустил четыре последних матча за клуб в MLS и две игры за сборную Аргентины.

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Messi returns to training for Miami ahead of the Concacaf Champions Cup against Monterrey. Nicolas Freire with the group as well but no signs of Kryvtsov pic.twitter.com/p9aXfMg2EF — Lizzy Becherano (@lizzy_becherano) April 2, 2024

Лионель в нынешнем сезоне за "Интер Майами" сыграл 5 матчей, в которых забил 5 голов и отдал 2 ассиста.