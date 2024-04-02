  1. UA-Футбол ⚽
  2. MLS
  3. Месси вернулся к тренировкам с командой
В тренде

Месси вернулся к тренировкам с командой

MLS
Обновлено

Игрок почти восстановился после травмы

Месси вернулся к тренировкам с командой

CNN

Новина українською

Форвард "Интер Майами" Лионель Месси вернулся к тренировкам с командой.

Из-за мышечной травмы игрок пропустил четыре последних матча за клуб в MLS и две игры за сборную Аргентины.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Лионель в нынешнем сезоне за "Интер Майами" сыграл 5 матчей, в которых забил 5 голов и отдал 2 ассиста.

Читайте такжеМесси назвал любимые виды спорта, кроме футбола

По теме
yellow-arrow
Технический директор Монако может присоединиться к клубу MLS - Инсайдер
yellow-arrow
Чеберко впервые в сезоне MLS вышел в старте Коламбус Крю
yellow-arrow
Интер Майами сыграл вничью с Нью-Йорк Сити. Кривцов не попал в заявку
Лионель Месси Интер Майами
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
lizzy_becherano
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости