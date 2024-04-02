Месси вернулся к тренировкам с командой
Игрок почти восстановился после травмы
CNN
Форвард "Интер Майами" Лионель Месси вернулся к тренировкам с командой.
Из-за мышечной травмы игрок пропустил четыре последних матча за клуб в MLS и две игры за сборную Аргентины.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Messi returns to training for Miami ahead of the Concacaf Champions Cup against Monterrey. Nicolas Freire with the group as well but no signs of Kryvtsov pic.twitter.com/p9aXfMg2EF— Lizzy Becherano (@lizzy_becherano) April 2, 2024
Лионель в нынешнем сезоне за "Интер Майами" сыграл 5 матчей, в которых забил 5 голов и отдал 2 ассиста.
Читайте такжеМесси назвал любимые виды спорта, кроме футбола
По теме
Оцените этот материал:
Источник:lizzy_becherano
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Лукашенко: Беларусь готовится к войне
- Леоненко: Буткевич, если хочешь спасти Полесье, давай встретимся
- Бывший тренер Карпат может трудоустроиться в Полесье - СМИ
- Нестареющий Криштиану. Роналду оформил хет-трик в матче Саудовской Лиги
- My love. Как Анастасия Лунина болела за мужа на Сантьяго Бернабеу. ФОТО
- Уже второй за сезон. Сексуальная звезда реалити-шоу собирает коллекцию из футболистов АПЛ. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
12000 грн
3На сайт
2 500 грн