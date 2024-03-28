  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

Месси назвал любимые виды спорта, кроме футбола

Общие новости

Лео интересуется не только футболом

Месси назвал любимые виды спорта, кроме футбола

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий "Интер Майами" и сборной Аргентины Лионель Месси рассказал о том, за какими видами спорта он следит, кроме футбола.

"Теннис, падел, баскетбол, а также американский футбол. Я узнаю много нового об американском футболе, стал лучше его понимать и получать от него удовольствие", — приводит слова аргентинца из подкаста Big Time Sportskeeda.

Напомним, контракт 36-летнего Месси с "Интер Майами" рассчитан до конца 2025 года. В нынешнем сезоне Лионель сыграл в пяти матчах во всех турнирах, забив пять голов и оформив две результативные передачи.

По теме
yellow-arrow
Ляпорт - о стычке с Винисиусом в матче с Бразилией: Может, он хотел потанцевать?
yellow-arrow
Будущее Крооса, новый клуб Жиру и худший трансфер Челси. Главные новости за 27 марта
yellow-arrow
Прокуратура Испании требует для экс-главы Федерации футбола Испании Рубиалеса почти 3 года тюрьмы
Лионель Месси футбол спорт интервью
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Sportskeeda
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости