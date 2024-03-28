Месси назвал любимые виды спорта, кроме футбола
Лео интересуется не только футболом
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Нападающий "Интер Майами" и сборной Аргентины Лионель Месси рассказал о том, за какими видами спорта он следит, кроме футбола.
"Теннис, падел, баскетбол, а также американский футбол. Я узнаю много нового об американском футболе, стал лучше его понимать и получать от него удовольствие", — приводит слова аргентинца из подкаста Big Time Sportskeeda.
Напомним, контракт 36-летнего Месси с "Интер Майами" рассчитан до конца 2025 года. В нынешнем сезоне Лионель сыграл в пяти матчах во всех турнирах, забив пять голов и оформив две результативные передачи.
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Источник:Sportskeeda
Опубликовал: Александр Бураков
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