Месси назвал любимые виды спорта, кроме футбола

Нападающий "Интер Майами" и сборной Аргентины Лионель Месси рассказал о том, за какими видами спорта он следит, кроме футбола.

"Теннис, падел, баскетбол, а также американский футбол. Я узнаю много нового об американском футболе, стал лучше его понимать и получать от него удовольствие", — приводит слова аргентинца из подкаста Big Time Sportskeeda.

Напомним, контракт 36-летнего Месси с "Интер Майами" рассчитан до конца 2025 года. В нынешнем сезоне Лионель сыграл в пяти матчах во всех турнирах, забив пять голов и оформив две результативные передачи.