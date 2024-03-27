Месси - об уходе из Барселоны: Я не был готов уходить. Переход в ПСЖ дался тяжело
Откровения Лео
paris
Нападающий "Интер Майами" Лионель Месси рассказал о личных трудностях в связи со сменой клуба летом 2021 года.
"Переход в "ПСЖ" дался тяжело, потому что в "Барселоне" у меня всё было замечательно, и я планировал там остаться. Я не был готов уезжать, всё произошло очень быстро, и мне пришлось за считанные дни перестраивать свою жизнь.
Я попал в другую лигу, другой клуб, новую раздевалку. Это были незапланированные перемены, и поэтому поначалу было трудно", - сказал аргентинец в подкасте Big Time.
Напомним, что Месси перешёл в "ПСЖ" на правах свободного агента. До этого Лионель 18 лет провёл в составе "Барселоны".
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Источник:AS
Опубликовал: Александр Бураков
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