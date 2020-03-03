Куман: Нидерландам могла достаться и более сложная группа

Главный тренер сборной Голландии дал свой комментарий после жеребьевки Лиги Наций.

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"Группа могла быть и тяжелее. Приятно, что сыграем против Италии, с которой давненько не встречались. Если бы выпала Германия или Франция, то ощущения были бы другие.

Против Италии, конечно, будет очень трудно, но до наступления этих игр еще многое может произойти. Немного странные ощущения, поскольку сперва еще надо сыграть чемпионат Европы. Начнем подготовку, и тогда все будет видно", - приводит слова специалиста сайт УЕФА.

Отметим, что Нидерланды сыграют против Италии, Боснии и Польши.