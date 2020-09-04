Лига наций. Словакия уступает Чехии, Шотландия и Израиль играют вничью

Лига наций. Первый тур. Лига В

Хозяева неплохо выглядели в первом тайме, более того, словаки могли и должны были забивать. Но не везло, а может действительно у Словакии определенный комплекс перед Чехией (теперь восемь поражений в 13 матчах). Иначе, чем еще можно объяснить очередные провалы команды Павла Гапала. В самом начале второго тайма у чехов прошла атака флангом, прострел и голкипер неудачно выбил мяч, Цоуфал просто добил круглого в сетку.

Затем Цоуфал врывался в штрафную, Дьомбер сбил его, арбитр назначил справедливый пенальти и Дочкал реализовал одиннадцатиметровый. В конце встречи Крменчик добил хозяев - после паса Дарида (провал центрбеков) из центра штрафной забил Крменчик.

При счете 0:3 Словакия смогла добавить и уйти от разгрома. Дальний красивый удар получился у Шранца. Получилось, что на три невзрачных и даже сереньких гола чехов хозяева ответили ярким и впечетляющим ударом точно в девятку. Каждый может быть доволен по своему.

Стадион: Тегельне поле (Братислава)

Главный арбитр: А. Трейманис (Латвия)

Словакия - Чехия 1:3

Голы: Шранц 88 - Цоуфал 47, Дочкал 53 (пен.), Крменчик 86

Словакия: 23. Грейф, 3. Дьомбер, 14. Шкриниар, 2. Пекарик, 6. Штетина, 8. Дуда, 13. Грошовски, 17. Гараслин, 19. Куцка, 22. Лоботка, 9. Боженик.

Чехия: 1. Вацлик, 5. Цоуфал, 18. Боржил, 21. Краль, 3. Челюстка, 6. Калас, 8. Дарида, 9. Дочкал, 14. Янкто, 12. Масопуст, 20. Гложек.

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Лига наций. Первый тур. Лига В

Гол в конце первого тайма сыграл злую шутку с шотландцами. Честно говоря, неоднозначный пенальти назначил арбитр, Кристи реализовал его, а затем хозяева стали играть на удержание, заметно сбавили обороты. Во втором тайме израильтяне активизировались, полностью перехватили инициативу и смогли отыграться. Зехави прорвался через плотную оборону соперника и пробил в дальний угол - 1:1. На большее команды не сподобились.

После первого тура в этой группе Шотландия и Израиль удерживают позиции в средней части турнирной таблицы, Чехия оправдывает статус фаворита, большего ожидалось от словаков. Впрочем, все самое интересное тут еще впереди.

Стадион: Хэмпден Парк (Глазго)

Главный арбитр: Славко Винчич (Словения)

Шотландия - Израиль 1:1

Голы: Кристи 45 (пен.) - Зехави 73

Шотландия: 1. Маршалл, 3. Робертсон, 5. Маккена, 6. Тирни, 2. МакТоминай, 4. Джек, 8. МакГинн, 10. Макгрегор, 7. Форрест, 9. Дайкс, 11. Кристи.

Израиль: 18. Марциано, 2. Даса, 17. Эльхамед, 21. Тиби, 4. Битон Н., 6. Натхо, 8. Перец, 13. Тавата, 11. Соломон, 7. Захави, 9. Даббур