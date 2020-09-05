Лига наций УЕФА
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Жерсон Родригес принес победу Люксембургу в Лиге Наций
Люксембург обыграл Азербайджан со счетом 2:1
В матче дивизиона С Лиги Наций сборная Люксембурга на выезде победила команду Азербайджана 2:1.
Победный гол в матче забил вингер гостей Жерсон Родригес. Игрок киевского "Динамо" реализовал 11-метровый удар на 72-й минуте встречи и принес своей сборной три очка.
Лига наций
Группа C1: Черногория, Кипр, Люксембург, Азербайджан
5 сентября 2020, Олимпийский стадион Баку
Азербайджан - Люксембург 1:2
Голы: Шейдаев 43' - Кривоцюк 48' а/г, Родригес 72' (п)
Арбитр встречи: Крис Кавана
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