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Жерсон Родригес принес победу Люксембургу в Лиге Наций

Лига наций УЕФА
(2 голосов)

Люксембург обыграл Азербайджан со счетом 2:1

Жерсон Родригес принес победу Люксембургу в Лиге Наций
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В матче дивизиона С Лиги Наций сборная Люксембурга на выезде победила команду Азербайджана 2:1.

Победный гол в матче забил вингер гостей Жерсон Родригес. Игрок киевского "Динамо" реализовал 11-метровый удар на 72-й минуте встречи и принес своей сборной три очка.

Лига наций

Группа C1: Черногория, Кипр, Люксембург, Азербайджан

5 сентября 2020, Олимпийский стадион Баку

Азербайджан - Люксембург 1:2

Голы: Шейдаев 43' - Кривоцюк 48' а/г, Родригес 72' (п)

Арбитр встречи: Крис Кавана

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В статье: Лига Наций Сборная Люксембурга Национальная сборная Азербайджана Жерсон Родригес
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