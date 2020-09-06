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Швеция - Франция 0:1. Видео обзор матча

Лига наций УЕФА
(1 голосов)

Смотреть видео обзор матча Швеция - Франция, Лига Наций, 5 сентября 2020

Швеция - Франция 0:1. Видео обзор матча
Новина українською

Вашему вниманию видео обзор матча Швеция - Франция, которые встречались в рамках первого тура Лиги Наций в дивизионе А. Скандинавы смогли дать бой чемпионам мира, однако класс отдельных исполнителей сыграл свою роль. Судьбу встречи решил единственный гол, забитый Килианом Мбаппе перед перерывом.

Лига Наций. Дивизион А. Группа 3
Швеция - Франция 0:1
Гол: Мбаппе 41

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В статье: Швеция Франция Килиан Мбаппе
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