Дмитрулин: Украина доказала и показала, что умеет на равных играть с грандами

Бывший игрок "Динамо" и сборной Украины Юрий Дмитрулин вспомнил прекрасные мгновения из матча со сборной Испании, и поделился ожиданием от предстоящего поединка Лиги наций с "красной фурией"

Нужно отметить - Украина встречалась пять раз с Испанией: одна ничья и четыре поражения. Как будет в шестом матче скоро увидим.

- 29.03.2003 год. Украина – Испания 2:2. Приятно вспомнить незабываемые события.

- Да, такие матчи остаются в памяти на всю жизнь. Испанцы в то время являлись законодателем мод не только в европейском футболе, но и в мировом. В ее составе играли звезды мировой величины. Перед игрой было небольшое волнение, но глядя на переполненный стадион и неистовую поддержку болельщиков после первого же касания мяча, напряжение постепенно растворилось. Осталась только жажда борьбы и желание не уступить именитому сопернику. Когда мы забили первыми, это придало нам уверенности и чувство, что сможем не проиграть.

Из-за травм Головко и Ващук не смогли играть, поэтому мне пришлось перейти из фланга обороны в центр и действовать в паре с Федоровым против быстрого и техничного Рауля. Даже проигрывая за несколько минут до конца матча, мы все равно верили в себя. А чудо-гол Горшкова войдет в классику футбола! Не помню, кто подал с фланга на Саню, и он слета забил в угол. Радости и эмоции трудно было передать!

- Накануне матча с Испанией наша сборная выиграла у Швейцарии 2:1. Ваши впечатления о поединке.

- Игра сборной Украины понравилась, учитывая, что нам противостоял сильный соперник. Просматривалось движение и исполнение, а также качественное использование моментов. Старались придерживаться своего стиля, проповедуемый главным тренером – контроль мяча с быстрым переходом из обороны в атаку. Как для первой игры после длительного перерыва, можно считать неплохо. Понравился Тымчик, очень прилично. А кто разочаровал, так это Коноплянка, у которого затянулся игровой спад. Не сильно выпадал из игры, но явно ниже своих возможностей. Главное есть результат и победа, которая прибавит больше уверенности в поединке с таким грозным соперником как Испания.

- Интересно как будет выглядеть Украина на фоне сильного оппонента в воскресном матче?

- Если покажут такую игру как в отборочном цикле - пример с Португалией, похожий по стилю испанцев, то можно надеется на положительный результат. У сборной Испании идет смена поколений, вливаются молодые игроки, ищут оптимальный состав и игру. Для этого и есть Лига наций, пропустить через такие поединки потенциальных новичков и оценить их возможности. Украина доказала и показала, что умеет на равных играть с грандами, ни под кого не подстраивается, а гнет свою линию. Старается играть первым номером, придерживаться своего стиля и заставила соперников считаться и относится серьезно к нашей сборной. Ничейный результат будет неплохим достижением, но и победа не вызовет никакой сенсации. Главное верить в себя как это было в 2003-м.