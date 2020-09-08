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Пятов как заложник build-ip'а или отсутствие плана Б. Обзор матча Испания – Украина. Подкаст №41
Много эмоций
Анализируем поединок 2-го тура Лиги наций между Испанией и Украиной. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube или Castbox. И, конечно же, подписывайтесь!
Фати можно было нейтрализовать – мы знаем как. Неужели Шевченко преследовал те же идеи, что и Энрике? Почему нам нельзя пенять на физические кондиции игроков? Разбор розыгрыша сборной Украины от своих ворот в короткий пас, отказ от внесения изменений в исполнении тренерского штаба и косплей Кривцова на Русола образца 2006 года. Первые 2 гола – действительно не самые чистые, но еще больше мыслей вы найдете внутри подкаста.
Комментарии, конструктивная критика и пожелания слушателей будут КРАЙНЕ приветствоваться для дальнейшего улучшения подкаста его авторами.