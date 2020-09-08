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Пятов как заложник build-ip'а или отсутствие плана Б. Обзор матча Испания – Украина. Подкаст №41

Лига наций УЕФА
(1 голосов)

Много эмоций

Пятов как заложник build-ip'а или отсутствие плана Б. Обзор матча Испания – Украина. Подкаст №41
Влад Петрушевский Автор UA-Футбол
Новина українською

Анализируем поединок 2-го тура Лиги наций между Испанией и Украиной. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube или Castbox. И, конечно же, подписывайтесь!

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Фати можно было нейтрализовать – мы знаем как. Неужели Шевченко преследовал те же идеи, что и Энрике? Почему нам нельзя пенять на физические кондиции игроков? Разбор розыгрыша сборной Украины от своих ворот в короткий пас, отказ от внесения изменений в исполнении тренерского штаба и косплей Кривцова на Русола образца 2006 года. Первые 2 гола – действительно не самые чистые, но еще больше мыслей вы найдете внутри подкаста.

Комментарии, конструктивная критика и пожелания слушателей будут КРАЙНЕ приветствоваться для дальнейшего улучшения подкаста его авторами.

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В статье: Серхио Рамос Сергей Кривцов Тарас Степаненко Андрей Шевченко Андрей Пятов Андрей Русол Украина Испания Швейцария Луис Энрике Лига Наций Богдан Михайличенко Александр Тымчик Андрей Лунин Ансу Фати Подкаст Аудиомнение
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Комментарии (3)
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skif1927 (Динамо)
08.09.2020 в 15:35
хятов - пуйло, ла-ла-ла-ла-ла )))
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0
0
viajador (село Ригаки)
08.09.2020 в 14:57
Пятов как заложник быдла.
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+1
0
Їжак Сергій (Маріуполь)
08.09.2020 в 14:51
"build up", а не "build-ip"...
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0
0


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