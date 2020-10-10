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Украина - Германия. Коваленко и Забарный сыграют в старте

Лига наций УЕФА
(3 голосов)

Боевой состав

Украина - Германия. Коваленко и Забарный сыграют в старте
UA-Футбол
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Стали известны стартовые составы на матч Украина - Германия.

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С первых минут Андрей Шевченко выпустил Виктора Коваленко, и Сергея Сидорчука, которые не играли против Франции. А Эдуард Соболь, который вышел на замену, получит возможность сыграть с первых минут.

Украина: Бущан - Караваев, Забарный, Миколенко, Соболь - Сидорчук, Коваленко, Малиновский - Ярмоленко, Цыганков, Яремчук

Германия: Нойер - Гинтер, Зюле, Рюдигер - Клостерман, Киммих, Кроос, Хальстенберг - Горецка - Гнабри, Дракслер

Начало игры - в 21:45. UA-Футбол проведет студию до и после матча, а также проведет аудио комментарий поединка.

Студия до матча

Студия после матча

Аудио комментарий матча

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В статье: Украина Германия Виктор Коваленко
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Комментарии (34)
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Kolibri (Киевоград)
10.10.2020 в 21:38
Ярмоленко - печалька, как и все кто его ещё поддерживают! Динамо по нем плачет)))
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+1
-2
ferzz (Gluhiv)
10.10.2020 в 21:37
Проигрыш в 1-2 мяча считаю вполне приемлемым. Главное не нарваться на жесткое немецкое порно как Барса с Баварией. Может немчуры в гостях не будут сильно напрягаться и ограничатся парой банок?
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+1
0
Пришта Литин (Киев)
10.10.2020 в 21:34
Можно и нужно выжать ничью.
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0
-1
Comment06 (Украина)
10.10.2020 в 21:30
Тревожно за ворота. На первый взгляд состав играющий, лишь бы с первых минут в штаны не наложили. Не может приличная команда зависеть от 2-3 лидеров. Адекватные болельщики не ждут от сборной феерической победы над топовой командой мира, хотя в душе надеятся на положительный результат. Хочется увидеть конкурентный красивый футбол без автобусов. Если проиграют с приличным счетом, но оставят на поле все силы- мы поймем и простим. Удачи!
Ответить
+2
0
Єфрейтор Сруль (Гуцульщина)
10.10.2020 в 21:27
Я пихнув , бо дивитися це порно те ще задоволення
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+3
-2
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Rezerf (Чернігів)
10.10.2020 в 21:23
Що? Знову байстрюк? Він же тупий, як пробка. Бігунок з випученими очами.
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+1
-1
FC SD CLUB (Кривой Рог)
10.10.2020 в 21:22
Наш шанс-невероятное везение и невезение немцев.
Ответить
+1
-2
Єфрейтор Сруль (Гуцульщина)
10.10.2020 в 21:11
Знову цей мішок з гiмном у воротах. Мабуть Шевченко здурiв.
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+5
-4
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simargl (Чернигов)
10.10.2020 в 21:08
Бущан "отблагодарит" ... 8 ???
Ответить
+3
-4
avatar
Kolibri (Киевоград)
10.10.2020 в 21:03
Бущан - дыробой.
Ответить
+5
-5
avatar
ДВ (Одесса)
10.10.2020 в 21:05
Шева упрямый как баран. Странно , даже чисто психологически ставить человека после 7 банок
Ответить
+5
-2
avatar
simargl (Чернигов)
10.10.2020 в 21:09
У нас это называется- поддержим парня. Типа Тимощука.
+4
-2
Єфрейтор Сруль (Гуцульщина)
10.10.2020 в 21:12
Це не підтримка ,а якіїсь совок
+5
-1
avatar
ДВ (Одесса)
10.10.2020 в 21:01
Бущан
Ответить
+5
-2
недалековідКиева (Біла Церква)
10.10.2020 в 20:55
Захист стрімає, невже у Шевченко не має телефонів Хача і Рака?
Ответить
+4
-9
Zarya88 (Марганец )
10.10.2020 в 21:17
Нахрен тот сепор нужен,или ты смирился?
Ответить
+4
-4
недалековідКиева (Біла Церква)
10.10.2020 в 21:34
Спорт поза політикою.
0
0
avatar
Kolibri (Киевоград)
10.10.2020 в 20:52
Два пролета, а так норм. Вратаря и Ярмо поменять бы.....эх(
Ответить
+2
-11
avatar
ПетроФ (Луцьк)
10.10.2020 в 20:54
мізги собі поміняй
Ответить
+9
-6
avatar
Kolibri (Киевоград)
10.10.2020 в 20:55
Оно ещё что-то пишет это безмозглое)))))))))
+5
-9
Zarya88 (Марганец )
10.10.2020 в 21:17
Дебил,а причем тут ярмола
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+1
0
avatar
Kolibri (Киевоград)
10.10.2020 в 21:36
Дебил - твоя фамилия! Ярмо это - баночник без практики и как показали последние игры он не может зацепится за мяч!
0
0
avatar
Kolibri (Киевоград)
10.10.2020 в 20:51
Ярмо - це Ярмоленко. Будет ходить как цапля и ждать прямо в ноги мяч, на рывок оно не способно!
Ответить
+2
-8
ferzz (Gluhiv)
10.10.2020 в 21:34
Мыслительный процесс явно не о твоем мозге.
Ответить
0
0
Alex Sunchez
10.10.2020 в 20:49
Ожидаемый состав. Лунин в Мадриде и тренируется с Реалом.
Ответить
+4
-2
avatar
fcchauka (Днепр)
10.10.2020 в 20:45
У Лунина отрицательные тесты почему не он?
Ответить
+6
-3
Джим Слэйд (Харьков)
10.10.2020 в 20:42
Опять без вратаря(
Ответить
+6
-7
avatar
ПетроФ (Луцьк)
10.10.2020 в 20:53
Воротар є і непоганий. а от захист((( Миколенко не на своїй позиції. Караваєв тоже. Забарний ще вчора бігав за вуличну команду. Ярмола і Циганков гравці з одного флангу.Ну і СеперВітя. для повного комплекту.
Ответить
+5
-4
avatar
Kolibri (Киевоград)
10.10.2020 в 20:58
Вратарь есть, но он сегодня не в старте!
+4
-3
Джим Слэйд (Харьков)
10.10.2020 в 20:59
Совершенно не умеющий играть на выходах мистер "отбей перед собой" - это неплохой?
+3
-5
avatar
simargl (Чернигов)
10.10.2020 в 21:12
Миха Михайлов это ты ))??
+2
-1
Impressed (Украина)
10.10.2020 в 20:38
удачи нам. хотя бы ничью.
Ответить
+4
-1
Термит (Киев)
10.10.2020 в 21:03
Что значит "хотя бы"? Какие еще есть варианты таким составом с Германией кроме ничьи и поражения?
Ответить
+2
-3
gheorghe.migali (Plzeň )
10.10.2020 в 21:23
Какие мы все БОЛЕЛЬЩИКИ?!
+1
0


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