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Украина - Германия. Коваленко и Забарный сыграют в старте
Боевой состав
Стали известны стартовые составы на матч Украина - Германия.
С первых минут Андрей Шевченко выпустил Виктора Коваленко, и Сергея Сидорчука, которые не играли против Франции. А Эдуард Соболь, который вышел на замену, получит возможность сыграть с первых минут.
Украина: Бущан - Караваев, Забарный, Миколенко, Соболь - Сидорчук, Коваленко, Малиновский - Ярмоленко, Цыганков, Яремчук
Германия: Нойер - Гинтер, Зюле, Рюдигер - Клостерман, Киммих, Кроос, Хальстенберг - Горецка - Гнабри, Дракслер
Начало игры - в 21:45. UA-Футбол проведет студию до и после матча, а также проведет аудио комментарий поединка.
Студия до матча
Студия после матча
Аудио комментарий матча
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