Украина - Германия. Коваленко и Забарный сыграют в старте

Стали известны стартовые составы на матч Украина - Германия.

С первых минут Андрей Шевченко выпустил Виктора Коваленко, и Сергея Сидорчука, которые не играли против Франции. А Эдуард Соболь, который вышел на замену, получит возможность сыграть с первых минут.

Украина: Бущан - Караваев, Забарный, Миколенко, Соболь - Сидорчук, Коваленко, Малиновский - Ярмоленко, Цыганков, Яремчук

Германия: Нойер - Гинтер, Зюле, Рюдигер - Клостерман, Киммих, Кроос, Хальстенберг - Горецка - Гнабри, Дракслер

Начало игры - в 21:45. UA-Футбол проведет студию до и после матча, а также проведет аудио комментарий поединка.

Студия до матча

Студия после матча

Аудио комментарий матча