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Франция - Португалия 0:0. Видео обзор матча
Смотреть видео обзор матча Франция - Португалия, Лига Наций, 11 октября 2020
Вашему вниманию видео обзор матча Франция - Португалия, которые встречались в третьем туре дивизиона А Лиги Наций. Это была встреча действующих чемпионов мира с действующими чемпионами Европы. Однако порадовать болельщиков хотя бы одним забитым голом звезды мирового класса не смогли. В итоге Португалия и Франция пока делят первое-второе место в своем квартете - у обоих по семь очков.
Лига Наций. Дивизион А. Группа 3
Франция - Португалия 0:0
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