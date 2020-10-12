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Франция - Португалия 0:0. Видео обзор матча

Лига наций УЕФА
(1 голосов)

Смотреть видео обзор матча Франция - Португалия, Лига Наций, 11 октября 2020

Франция - Португалия 0:0. Видео обзор матча
Новина українською

Вашему вниманию видео обзор матча Франция - Португалия, которые встречались в третьем туре дивизиона А Лиги Наций. Это была встреча действующих чемпионов мира с действующими чемпионами Европы. Однако порадовать болельщиков хотя бы одним забитым голом звезды мирового класса не смогли. В итоге Португалия и Франция пока делят первое-второе место в своем квартете - у обоих по семь очков.

Лига Наций. Дивизион А. Группа 3
Франция - Португалия 0:0

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В статье: Португалия Франция
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