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Норвегия - Северная Ирландия. Прогноз на матч Лиги Наций

Лига наций УЕФА
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UA-Футбол делает прогноз на противостояние в ЛН, которое состоится 14 октября, начало встречи в 21:45

Норвегия - Северная Ирландия. Прогноз на матч Лиги Наций
UA-Футбол
Новина українською

Пожалуй, самая ровная и интригующая компания подобралась в группе 1 Лиги "В". Три сборных тут имеют равные возможности занять первое место, к сожалению, разочаровала Северная Ирландия, которая сохраняет лишь теоретичные шансы составить конкуренцию Норвегии, Австрии и Румынии. И именно скандинавская сборная в этом квартете главный фаворит.

Лига Наций. Четвертый тур. Лига "В"

Стадион: Уллевол (Осло)
Главный арбитр: К. Тохвер (Эстония)

Норвегия 21:45 Сев. Ирландия

Телетрансляция – в интернете

За событиями поединка можно следить в матч-центре UA-Футбол>>

Норвежцы в прошлом туре разгромили Румынию 4:0, а во втором туре Лиги Наций была еще более уверенная победа над Северной Ирландией 5:1. Правда, Австрия обыгрывала Норвегию в первом туре 2:1, а также в плей-офф отбора на Евро 2020 Сербия в серии пенальти смогла остановить скандинавов. Тем не менее, наверняка силы на второй матч с Ольстером остались, и на своем поле норвежцы должны показать максимально эффективный футбол.

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Северная Ирландия проваливает выступления в Лиге Наций, однако добивается своего в квалификации к Чемпионату Европы. По крайней мере, в матче с Боснией и Герцеговиной на поле соперника подопечные Яна Бараклафа добыли необходимый результат – ничья 1:1 и победа в серии пенальти. Правда, в ноябре необходимо еще сразиться в решающем поединке со Словакией. Скорее всего, ставка будет сделана именно на тот матч.

Норвегии ничего не остается, как идти ва-банк и завоевывать первое место в группе, с позиции силы будут действовать хозяева и вполне способны добыть еще одну уверенную победу. Заодно "викинги" могут порадовать болельщиков высокой результативностью. Прогноз: победа Норвегии 3:1.

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