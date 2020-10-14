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Лига Наций. Красивый камбэк Израиля, победа Норвегии без голов Холанда, очередной триумф финнов

Лига наций УЕФА
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Интересный день в Лиге B

Лига Наций. Красивый камбэк Израиля, победа Норвегии без голов Холанда, очередной триумф финнов
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Завершился очередной игровой день в рамках Лиги Наций. Пробежимся по результатам в лиге В, где играют добротные европейские сборные.

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В группе В1 почти без потерь продолжает идти Норвегия. Сегодня скандинавы, с Эрлингом Холандом в составе, не без труда одолели Северную Ирландию.

Норвегия - Северная Ирландия 1:0
Гол: Даллас 68 (в свои)

Первое место в группе В2 никому не отдают шотландцы, которые сегодня уже во второй раз справились с чехами. Шикарный матч выдали также Словакия и Израиль - невероятный камбэк вторых 2:3.

Шотландия - Чехия 1:0
Гол: Фрейзер 6

Словакия - Израиль 2:3
Голы: Гамшик 16, Мак 38 - Зехави 68, 76, 89

Лидеры группы В3 сегодня встретились в очном матче - Россия на своем поле приняла Венгрию. Игра получилась не самой богатой на события и закончилась нулевой ничьей. Не определили сильнейшего и турки с сербами. Команда Тумбаковича имела преимущество в два гола, которое удержать не смогла.

Россия - Венгрия 0:0

Турция - Сербия 2:2
Голы: Чалханоглу 57, Туфан 76 - Миленкович-Савич 22, Митрович 49 (п)

Финляндия подтвердила статус крепкого коллектива и обыграла дома Ирландию. Уэльс даже без главных звезд одолел на чужом поле Болгарию - победный гол был забит за пять минут до конца основного времени.

Финлядния - Уэльс 1:0
Гол: Йесен 66

Болгария - Уэльс 0:1
Гол: Уильямс 85

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