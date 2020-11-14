Легион в авангарде. Легионерам вновь придётся тащить сборную Украины

Сегодня сборная Украины начнёт третью часть похода в Лиге Наций. И её, как и предыдущую, вновь придётся совершать с большими потерями. На эту минуту может играть лишь один представитель "Динамо", потеряны также несколько игроков "Шахтёра" и Андрей Ярмоленко. Так что удельный вес легионеров вновь значительно возрастает. Попробуем же оценить их состояние, выступления в клубах за последний месяц и уровень способности помочь сборной.

Лучшие

Роман Яремчук точно добавил. Он забил пять мячей в лиге, в том числе хет-трик, отдал ассист в Лиге Европы. Opta даже насчитал ему звание MVP лиги в октябре. Во многом благодаря шести голам против трёх кого-либо другого. Он тащит атаку "Гента" в одиночку. В последнем перед "окном" матче - против "Андерлехта" - вытащил ничью ударом головой на 89-ой минуте. Мог забить и до этого, если бы пробил сильнее. Находил и партнёров по команде. 17 раз участвовал в дуэлях. Он очень активен. Не случайно лучший в лиге по ударам в створ ворот за матч.

Несомненно, прекращение разговоров о трансферах и тюрьмах переключило его внимание на футбол. Правда, результаты команды от этого не слишком улучшились. Победа, ничья и пять поражений за этот период. Хотя самые-самые последние дают надежду. Ничья с "Андерлехтом", разгром "Ваасланда-Беверена", поражение от "Црвены Звезды" при хорошей игре. Вся соль в том, чтобы экстраполировать этот прогресс, эту игру на сборную. А вот этого пока не произошло. В том числе и в матче против поляков. Слишком он был далёк от ворот соперника.

Богдан Михайличенко в Генте, как и за неделю до того, не играл. Причина - коронавирус. За время его отсутствия "Андерлехт" упустил шанс выйти на чистое первое место. В целом дела команды налаживаются. Брюссельцы - единственные в лиге лишь с одним поражением. Остаётся лишь проблема удержания счёта. Они уже пять раз теряли результат в концовке. В том числе и в матче против "Леувена" (2:2). Но, учитывая слова главного тренера Венсана Компани о самой молодой команде лиги (23-летний украинец там в семёрке самых опытных), это можно понять.

Против "Леувена" Богдан играл хорошо. Отличился ассистом, классно перехватив возле центральной линии, пробежав по флангу и мягко навесив. Пробил по воротам в другой контратаке, вратарь вытащил ногами. Активно участвовал в дуэлях и выиграл большинство из них (7 в 11-ти), активно отбирал. Был вторым в команде по касаниям мяча, третьим - по пасам в решающей части поля. Его среднее расположение на поле было гораздо выше, чем у правого защитника и ниже, чем лишь у трёх игроков атаки. В матче против "Кортрейка" (3:1) он также был хорош в дуэлях.

В целом по процентам выигранных дуэлей и заработанным фолам Богдан второй в лиге среди крайних защитников. Активен, часто касается мяча. Это мы видим и в сборной. Проблема остаётся с качеством дуэлей и с последствиями проигранных. Два гола "Леувена" пришли с его фланга, хотя он вроде бы и держал своих игроков. Его легко раскрутили и попали в стойку. В матче против "Кортрейка" он неудачно отобрал, соперники начали быструю комбинацию и заработали результативный пенальти. И в Хожуве можно сказать, что он не успел прикрыть голевое добивание.

Потому в важных матчах и выходит Соболь.

Эдуард укрепляет свой статус в "Брюгге".

За этот месяц он пропустил лишь 22 игровые минуты. Он отлично сочетает активность в дуэлях, пасах и ударах с солидностью, надёжностью. Первый в лиге среди крайних защитников по пасам в финальной трети, четвёртый среди них по ударам по воротам. В последнем хронологически матче против "Остенде" он в прямом смысле слова грудью одновременно прервал контратаку соперника и сбросил под точный удар Диатта. Также классным забросом вывел Диатта на вратаря (стойка). Был первым на поле по касаниям мяча.

Здесь проблема скорее командная. "Остенде" был побеждён лишь после удаления, до этого в трёх матчах лиги побед не было, что вызвало ярость тренера. Не получилось дожать "Лацио" в Лиге Чемпионов. Хотя и предварительную проверку немцами - дортмундской "Боруссией" - сам Эдуард провалил. Из-под него забил Торган Азар. Витсель переиграл его в воздухе дуэли и ассистировал Холанду. Менье прострелил справа после его выдвижения вперед и потери позиции. До этого голевой пас "Лацио" отдавал мимо него. Из позитива остаётся гостевая победа над "Зенитом".

На перепутье

Вылет Сергея Сидорчука из-за коронавируса должен увеличить игровые минуты Евгения Макаренко. Он уже отыграл полный матч против поляков в качестве последнего опорника. Такая схема позволила и доминировать, и действовать быстро, комбинировать. Однако при этом соперник мог проходить центр поля гораздо легче. То же происходит в "Кортрейке", где он играет на той же позиции, да ещё и при всего двух опорниках. Хорошо ли это против Германии и Швейцарии? В клубе итог месяца - победа, поражение и две ничьи с разницей мячей 9:10. Весело, но непрочно.

Последний хронологически матч против "Беерсхота" и вовсе закончился со счётом 5:5. По дуэлям Евгений был лучшим на поле - семь из восьми. Лучшим и по завоеваниям мяча у соперника - 12. И по передачам в целом, и в финальной трети. Но ведь счёт на табло. Плохой для последнего опорника.

Игорь Харатин также может получить больше игровых минут. Пожалуй, можно сказать, что по стилю он даже противоположен Макаренко. При опорнике "Ференцвароша" центр поля больше отбирает, более насыщен. Но в то же время гораздо неповоротливее, гораздо менее техничен и изобретателен. За последний месяц он получил несколько болезненных ударов. Не в лиге, где у Фради десять очков в четырёх матчах лишь с одним пропущенным. В Лиге Чемпионов Харатин никак не выдерживает темп, и не в последнюю очередь потому команда уже пропустила 11 мячей.

Причём даже, наверное, худшим матчем Игоря был наиболее успешный для команды.

В двух дурацких голевых эпизодах в матче против "Ювентуса" при выходе из обороны через короткий пас ошибались другие. В целом он пасовал с точностью 99 процентов (!), среди полузащитников и игроков атаки обеих команд был первым по числу касаний мяча и передач. Уплотнял и руководил в первом тайме тогда и в Барселоне. А вот против "Динамо" привёз пенальти, позволял пробросить мяч между ногами в опасной зоне, не ввязался ни в одну дуэль. И был справедливо заменён.

Александр Зубков также должен получить больше шансов в свете вылетов Ярмоленко и Виктора Цыганкова. Получил против поляков. Но и для него прошедший месяц был сложным. В предыдущем сезоне он был вторым бомбардиром команды в лиге. В нынешнем ещё не забил там ни одного мяча и не отдал ни одного ассиста. В Лиге Чемпионов он как раз отдал ассист против "Динамо", нередко обострял, во всех матчах активно участвовал в дуэлях. А в Барселоне его заброс на ход вызвал пенальти и удаление. Так что можно рассчитывать на вспышку от него.

С другой стороны, Александр эти дуэли обычно проигрывает, слишком часто теряет мяч, часто выключается из игры, не лучшим образом взаимодействует с командой, не видит партнёров. И не реализует. В ворота "Ювентуса" должен был попадать с 14-ти метров без опеки, не смог переиграть вратаря "Динамо" в добавленное время. Его вспышек может не хватить.

Лидеры на перепутье

Серьёзное усиление сборной по сравнению с октябрём - возвращение Александра Зинченко. И оно тем серьёзнее, что до того месяца этого футболиста фактически не было и в клубе. Складывалось впечатление, что Хосеп Гвардиола уже поставил на нём крест. Выручило начало Лиги Чемпионов и очередная травма Менди. В рамках ротации Зинченко отыграл 158 минут в двух матчах ЛЧ, помог своей команде добыть две 3:0 и выглядел ожившим. В то время как в лиге он не играет, и команда буксует, забив всего четыре мяча и потеряв четыре очка в последних четырёх матчах.

Он вернул себе уверенное лидерство по касаниям мяча (118, 112). Был лучшим по пасам в решающей трети поля (28, 31). Действовал привычно умно и динамично. Попал в стойку с линии штрафной. Прикрыл оппонентов, не сделавших в атаке ничего. Живо выглядел и в Хожуве, например, отдав на ход Ярмоленко, заработавшему пенальти. А неутешительное первое место по потерям мяча в матчах против двух "олимпийских" команд - из Марселя и Пирея - кардинально не изменило ничего.

Зинченко гораздо более доволен и уверен в себе ныне, чем в сентябре, и способен многое дать сборной.

Путь Руслана Малиновского противоположен. "Аталанта" начала сезон великолепно, украинец помог ей разгромить "Лацио", отметившись ассистом. Однако с началом Лиги Чемпионов команда будто выключилась. Разгром "Мидтьюлланда" перечеркнули вымученные ничьи с "Аяксом" и "Интером", влёты "Наполи" и "Ливерпулю". Главный тренер Джан Пьеро Гасперини завалил ротацию, признаёт, что команда потеряла интенсивность и не найдёт её до конца года. Тревожно.

Как и Зинченко, Руслан заиграл чаще, дважды вышел в "старте" (в лиге). Появлялся и справа, и под форвардом, обострял, связывал центр поля с атакой. В Кротоне заработал ассист. На исходе успешной первой четверти матча против "Интера" оказался в центре штрафной без опеки. Правда, смазал, после чего сник и в итоге был заменён. Но он точно неплох. И сверхмотивирован, учитывая выходы лишь на замену в ЛЧ и в проигранных матчах лиги и критику прессы после "Интера".

Чудес не бывает

Что можно сказать о Евгении Чеберко и Андрее Лунине? Всё и так ясно и банально. Без игровой практики уровень падает. Особенно - когда ты молод и неопытен. На счету защитника лишь 69 игровых минут в сезоне за клуб, на счету вратаря - ноль. И где греть лавку - в мадридском "Реале" либо ЛАСКе - не так важно. Это мы видели в Хожуве.