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Матч Лиги Наций Румыния - Норвегия отменен из-за коронавируса

Лига наций УЕФА
(1 голосов)

Такое решение принял УЕФА

Матч Лиги Наций Румыния - Норвегия отменен из-за коронавируса
Новина українською

После положительного результата на коронавирус в лагере Национальной сборной Норвегии, местная Футбольная Ассоциация подтвердила, что команда не отправится на матч Лиги Наций против Румынии. Соответственно, встреча не состоится.

Теперь дело будет передано в Контрольный, этический и дисциплинарный комитеты УЕФА для принятия решения в соответствии со специальными правилами и положениями о сборных.

Обе команды выступают в Лиге В Лиги Наций в группе с Австрией и Северной Ирландией. На данный момент у норвежцев и австрийцев по девять очков, у румын четыре, а у британцев одно.

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В статье: Сборная Норвегии Сборная Румынии Эрлинг Холанд
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Источник:
УЕФА

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Комментарии (4)
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Kolibri (Киевоград)
15.11.2020 в 13:54
Присадка!
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0
Kela (Одесса)
15.11.2020 в 13:18
и наш надо было вчера отменять, не понимаю, зачем Шева и тренерский штаб сказали немцам что четыре заболевших игрока не контактировали с остальной группой игроков? Во первых это не правда, во трорых играть без ключевых исполнителей решающие матчи глупо.
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+1
0
Maradona_86
15.11.2020 в 13:22
думаешь, технарь лучше был бы?
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0
-2
Kela (Одесса)
15.11.2020 в 14:19
хочешь сказать что Норвегии технарь присудят?
0
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