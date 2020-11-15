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Матч Лиги Наций Румыния - Норвегия отменен из-за коронавируса
Такое решение принял УЕФА
После положительного результата на коронавирус в лагере Национальной сборной Норвегии, местная Футбольная Ассоциация подтвердила, что команда не отправится на матч Лиги Наций против Румынии. Соответственно, встреча не состоится.
Теперь дело будет передано в Контрольный, этический и дисциплинарный комитеты УЕФА для принятия решения в соответствии со специальными правилами и положениями о сборных.
Обе команды выступают в Лиге В Лиги Наций в группе с Австрией и Северной Ирландией. На данный момент у норвежцев и австрийцев по девять очков, у румын четыре, а у британцев одно.
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