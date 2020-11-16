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Нойер: Рамос не забил два пенальти? До этого он реализовал 25 ударов подряд
Мануэль готов к дуэли с Серхио
Капитан сборной Германии Мануэль Нойер посетил пресс-конференцию перед игрой против Испании.
"Наша цель - выиграть последний международный матч этого года. Сейчас мы можем быть довольны, как развивается наша команда. Может мы не всегда показываем стабильный результат, но в нашей команде много молодежи.
Серхио Рамос? Он не забил два пенальти в последней игре, но будет продолжать их исполнять. Не забывайте, что до этого он забил 25 раз подряд. Я готовлюсь к этому.
Рекорд Майера? Я горжусь этим достижением. Я несколько раз общался с Зеппом и считаю его легендой немецкого футбола", - заявил Нойер.
Отметим, что Германия и Испания завтра разыграют первое место в группе - сейчас "бундестим" опережает "красную фурию" на один пункт.
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