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Нойер: Рамос не забил два пенальти? До этого он реализовал 25 ударов подряд

Лига наций УЕФА
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Мануэль готов к дуэли с Серхио

Нойер: Рамос не забил два пенальти? До этого он реализовал 25 ударов подряд
UA-Футбол
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Капитан сборной Германии Мануэль Нойер посетил пресс-конференцию перед игрой против Испании.

"Наша цель - выиграть последний международный матч этого года. Сейчас мы можем быть довольны, как развивается наша команда. Может мы не всегда показываем стабильный результат, но в нашей команде много молодежи.

Серхио Рамос? Он не забил два пенальти в последней игре, но будет продолжать их исполнять. Не забывайте, что до этого он забил 25 раз подряд. Я готовлюсь к этому.

Рекорд Майера? Я горжусь этим достижением. Я несколько раз общался с Зеппом и считаю его легендой немецкого футбола", - заявил Нойер.

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Отметим, что Германия и Испания завтра разыграют первое место в группе - сейчас "бундестим" опережает "красную фурию" на один пункт.

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В статье: Серхио Рамос Германия Испания Мануэль Нойер
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