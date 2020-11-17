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Blick: матч Швейцария – Украина сегодня не состоится

Лига наций УЕФА
(4 голосов)

Новости не очень хорошие

Blick: матч Швейцария – Украина сегодня не состоится
Новина українською

Поединок 6-го тура группового этапа лиги наций Швейцария – Украина сегодня не состоится. Как сообщает швейцарское издание Blick, вся команда "сине-желтых" должна находиться на карантине.

По информации источника, украинская сторона пытается сделать все возможное, чтобы поединок состоялся. Врач кантона Люцерна хочет поместить всю команду Шевченко на карантин.

Накануне стало известно, что еще три игрока сборной Украины сдали положительные тесты. Речь идет о Руслане Малиновском, Сергее Кривцове и Жуниоре Мораесе. Примечательно, что Кривцов и Мораес уже переболели коронавирусом месяцем раньше. Таким образом, после прилета в Швейцарию в составе сборной Украины оказались шесть положительных тестов среди игроков - ранее стало известно о COVID у Макаренко, Соболя и Ризныка. Напомним, что перед матчем с Германией Андрей Шевченко из-за коронавируса не досчитался Ярмоленко, Коваленко, Цыганкова и Сидорчука.

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В статье: Украина Швейцария Лига Наций
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Комментарии (12)
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Technical
17.11.2020 в 14:45
Швейцарія - дуже специфічна країна з точки зору законодавства і місцевих порядків. Вони можуть таке там вирішити, що нам всім очі на лоба полізуть...
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+1
0
bimbobo (Lviv)
17.11.2020 в 14:39
Я думав швейцарці будуть зі всіх сил старатися зіграти цей матч, а як так - то тільки подякувати треба швейцарській владі))
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+1
-1
bimbobo (Lviv)
17.11.2020 в 14:37
"Новости не очень хорошие"... "украинская сторона пытается сделать все возможное, чтобы поединок состоялся"! Ви нормальні? Це дуже крута новина!!! Ми 18 чоловік втратили! Ми сьогодні без шансів би вилетіли з Ліги А! Нехай переносять, в повноцінних складах у нас будуть дуже непогані шанси залишитися в Лізі А!
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+2
-1
Technical
17.11.2020 в 14:48
Це якби вони перенесли на пізнішу дату, а не на завтра, коли Шева буде намагатися вирішити проблему з допомогою дитячого садка з ю-21.
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0
0
bimbobo (Lviv)
17.11.2020 в 14:50
Краще відмовитися від цього матчу і нехай буде технічна поразка, і на совесті швейцаоців і уефа ця перемога, чим перевершити результат з французами і вилетіти без шансів в Лігу Б!
0
0
avatar
Fata Morgana (Запорожье)
17.11.2020 в 14:35
Как ни прискорбно это констатировать но это... хорошая новость! Для решения задачи сборной хорошая! А вот то что парни заразились и теперь им не до футбола то это конечно же новость очень хреновая... Скорейшего выздоровления вам ребятки и победы в переноске потом!!!
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+3
0
avatar
beatles (Крижопіль)
17.11.2020 в 14:28
хм...а не Мораес ли привез болячку с собой??? Переболел, но, видимо, носителем остался...
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+1
-2
Alex Sunchez
17.11.2020 в 14:32
скорей кто то из твоих родственников
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0
-1
oda1979 (Запорожье)
17.11.2020 в 14:16
Таких раздолбаев как наша сборная надо еще поискать..
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0
-3
football_soccer (Украина)
17.11.2020 в 14:16
в разгар клубного сезона, который возобновляется через 4 дня, швейцарцы будут садить на карантин ЧУЖУЮ сборную? У них нет таких полномочий , в турнирах УЕФА здоровые футболисты на карантине не сидят. Блик какую-то чушь сочинил
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+1
-1
oda1979 (Запорожье)
17.11.2020 в 14:17
Как бы могут. Речь идет не о единичных случаях. Походу в СБУ тупо эпидемия.
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0
-2
avatar
Serega1111 (Киев)
17.11.2020 в 13:59
Технарь швейцарцам - и нормально
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+5
0


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