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Blick: матч Швейцария – Украина сегодня не состоится
Новости не очень хорошие
Поединок 6-го тура группового этапа лиги наций Швейцария – Украина сегодня не состоится. Как сообщает швейцарское издание Blick, вся команда "сине-желтых" должна находиться на карантине.
По информации источника, украинская сторона пытается сделать все возможное, чтобы поединок состоялся. Врач кантона Люцерна хочет поместить всю команду Шевченко на карантин.
Накануне стало известно, что еще три игрока сборной Украины сдали положительные тесты. Речь идет о Руслане Малиновском, Сергее Кривцове и Жуниоре Мораесе. Примечательно, что Кривцов и Мораес уже переболели коронавирусом месяцем раньше. Таким образом, после прилета в Швейцарию в составе сборной Украины оказались шесть положительных тестов среди игроков - ранее стало известно о COVID у Макаренко, Соболя и Ризныка. Напомним, что перед матчем с Германией Андрей Шевченко из-за коронавируса не досчитался Ярмоленко, Коваленко, Цыганкова и Сидорчука.
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