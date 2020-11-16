Испания - Германия. Прогноз на матч Лиги наций

Лига наций, дивизион А, группа 4, шестой тур

17 ноября. Севилья, “Олимпийский стадион”

Испания 21:45 Германия

Телетрансляция – Футбол 2, OLL.TV

Трансляцию матча на телеканалах Футбол 1 и Футбол 2 можно посмотреть в онлайн-кинотеатре sweet.tv

Текстовая трансляция – UA-Футбол

Как и предполагалось после жеребьевки, Германия и Испания определят победителя группы 4 лиги А. Перед последним туром преимущество у Германии. Бундестиму будет достаточно не проиграть, чтобы остаться на первой позиции. Само собой, что никто в расположении сборной Германии не говорит о том, что ничья их устроит. После матча с Украиной Йоахим Лев и его игроки говорили о том, что они отправляются в Андалусию за тремя очками.

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Первый круг в группе 4 Испания провела практически идеально: выездная ничья с Германией, и домашние победы над Украиной и Швейцарией. Однако в гостевых матчах против “середняков” группы команда Луиса Энрике сумела набрать всего очко. Кроме того, Испания дважды сыграла вничью в товарищеских матчах (Португалия и Нидерланды). Получается, что из пяти последних поединков “Ла Роха” выиграла только один. По мнению Луиса Энрике, эти результаты не отражают происходящего на поле. “Во всех последних матчах с сентября мы заслуживали большего. Ни в одном из них мы не были слабее своего соперника”.

Германия, напротив, ощущает небольшой подъем. После победы над Чехией в товарищеском матче, команда Лева обыграла и сборную Украины. Однако именно игра против Испании покажет, действительно ли 60-летнему тренеру удалось вывести Бундестим из кризиса.

Кадровые проблемы сборной Германии усугубились из-за перебора желтых карточек Рюдигером. Однако вернется после дисквалификации Тони Кроос. Хавбек “Реала” заменит в линии полузащиты Робина Коха, который вероятно сыграет в паре с Зюле на позиции центрбека. По-прежнему нет альтернатив Филиппу Максу на левом фланге и Гинтеру на правом. Неизменной останется и тройка нападения.

Испания осталось без травмированного Бускетса. Луис Энрике говорит, что только в день матча станет известно, сможет ли сыграть левый защитник Хосе Гайя, есть вопросы и по вратарской позиции: Симон или де Хеа?

Ориентировочные составы

Испания: Симон – Серхи Роберто, Рамос, Пау Торрес, Регилон – Ферран Торрес, Родри, Мерино – Ольмо, Родриго, Траоре

Германия: Нойер – Гинтер, Зюле, Кох, Макс – Гюндоган, Кроос, Горетцка – Гнабри, Вернер, Сане

Прогноз на матч Испания – Германия

В последних пяти матчах Испании и Германии между собой ни одна сборная не забивала больше гола за матч. Вероятно, предстоящая игра также не будет результативной из-за ее турнирной важности и усталости команд. Для Испании и Германии этот матч будет третьим за последние семь дней, пусть и не все футболисты примут участие в трех поединках. Более выгодное турнирное положение позволит Германии играть от соперника, что ей на руку, учитывая скорость троицы нападения. Предполагаемая ставка – 2Х в 1.63. Прогноз – ничья 1:1.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.