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Славянский раздор? ВИДЕО как Сербия разгромила Россию и не пустила ту в дивизион А

Лига наций УЕФА
(1 голосов)

Смотреть видео обзор матча Сербия - Россия, Лига Наций, 18 ноября 2020

Славянский раздор? ВИДЕО как Сербия разгромила Россию и не пустила ту в дивизион А
Новина українською

Вашему вниманию видео обзор матча Сербия - Россия, которые встречались в последнем туре Лиги Наций. Чтобы получить путевку в высший дивизион Лиги Наций, сборной России нужно было победить Сербию. Однако команда Черчесова, надломленная отсутствием своего ментального лидера - Дзюбы, капитулировала в Белграде, пропустив пять голов. Дублем отметился форвард Реала Лука Йович, также забивали Влахович, Радоньич и Младенович. Таким образом, третью группу выиграла Венгрия.

Лига Наций. Дивизион В. Группа 3. Шестой тур
Сербия - Россия 5:0
Голы: Радоньич 10 Йович 25 Влахович 41, Йович 45 + 1, Младенович 64

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В статье: Сербия Россия Лига Наций Лука Йович
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Комментарии (2)
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Tenma7 (Чернигов)
19.11.2020 в 08:45
Фарт который был в первых двух матчах с Сербией и Венграми закончился. А дальше жестокая мокшанская реальность...
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ua_fan (south ukraine)
19.11.2020 в 07:55
Пипец) И эти долбодятлы Евро хотят выиграть. Сербы - простой середняк, еще и с нулевой мотивацией против страны-спонсора. 0:5 - КАК?
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