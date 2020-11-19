Славянский раздор? ВИДЕО как Сербия разгромила Россию и не пустила ту в дивизион А

Вашему вниманию видео обзор матча Сербия - Россия, которые встречались в последнем туре Лиги Наций. Чтобы получить путевку в высший дивизион Лиги Наций, сборной России нужно было победить Сербию. Однако команда Черчесова, надломленная отсутствием своего ментального лидера - Дзюбы, капитулировала в Белграде, пропустив пять голов. Дублем отметился форвард Реала Лука Йович, также забивали Влахович, Радоньич и Младенович. Таким образом, третью группу выиграла Венгрия.

Лига Наций. Дивизион В. Группа 3. Шестой тур

Сербия - Россия 5:0

Голы: Радоньич 10 Йович 25 Влахович 41, Йович 45 + 1, Младенович 64