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Славянский раздор? ВИДЕО как Сербия разгромила Россию и не пустила ту в дивизион А
Смотреть видео обзор матча Сербия - Россия, Лига Наций, 18 ноября 2020
Вашему вниманию видео обзор матча Сербия - Россия, которые встречались в последнем туре Лиги Наций. Чтобы получить путевку в высший дивизион Лиги Наций, сборной России нужно было победить Сербию. Однако команда Черчесова, надломленная отсутствием своего ментального лидера - Дзюбы, капитулировала в Белграде, пропустив пять голов. Дублем отметился форвард Реала Лука Йович, также забивали Влахович, Радоньич и Младенович. Таким образом, третью группу выиграла Венгрия.
Лига Наций. Дивизион В. Группа 3. Шестой тур
Сербия - Россия 5:0
Голы: Радоньич 10 Йович 25 Влахович 41, Йович 45 + 1, Младенович 64
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