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Поздно включились. Польша - Нидерланды 1:2. Видео голов и обзор матча
Смотреть видео обзор матча Польша - Нидерланды, Лига Наций, 18 ноября 2020
Вашему вниманию видео обзор матча Польша - Нидерланды, которые встречались в последнем туре Лиги Наций. Команде Франка Де Бура кроме собственной победы для выхода в финал четырех еще и нужна была осечка Италии. С первым условием голландцы справились, хотя и были вынуждены продемонстрировать характер - ведь проигрывали с шести до 77-й минуты. А потом Депай реализовал пенальти, а Вейналдум забил после углового. А вот Босния подвела - Италия победила и оставила Нидерланды на втором месте.
Лига Наций. Дивизион А. Группа 1. Шестой тур
Польша - Нидерланды 1:2
Голы: Юзвьяк 6 - Деппа 77, Вейналдум 84
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