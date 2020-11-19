Поздно включились. Польша - Нидерланды 1:2. Видео голов и обзор матча

Вашему вниманию видео обзор матча Польша - Нидерланды, которые встречались в последнем туре Лиги Наций. Команде Франка Де Бура кроме собственной победы для выхода в финал четырех еще и нужна была осечка Италии. С первым условием голландцы справились, хотя и были вынуждены продемонстрировать характер - ведь проигрывали с шести до 77-й минуты. А потом Депай реализовал пенальти, а Вейналдум забил после углового. А вот Босния подвела - Италия победила и оставила Нидерланды на втором месте.

Лига Наций. Дивизион А. Группа 1. Шестой тур

Польша - Нидерланды 1:2

Голы: Юзвьяк 6 - Деппа 77, Вейналдум 84