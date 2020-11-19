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Опередили россиян. Венгрия - Турция 2:0. Видео голов и обзор матча

Лига наций УЕФА
(1 голосов)

Смотреть видео обзор матча Венгрия - Турция, Лига Наций, 18.11.2020

Опередили россиян. Венгрия - Турция 2:0. Видео голов и обзор матча
Новина українською

Вашему вниманию видео обзор матча Венгрия - Турция, по итогам которого определился еще один участник дивизиона А Лиги Наций в следующем розыгрыше турнира. Обе сборные претендовали на повышение в классе при условии, что Россия проиграет Сербии. Команда Черчесова со своей задачей справилась на отлично, а в этом поединке удача была на стороне венгры, хотя турки и больше били по воротам. Таким образом, Венгрия поднимается в дивизион А, а вот Турция опустится в дивизион С.

Лига Наций. Дивизион В. Группа 3. Шестой тур
Венгрия - Турция 2:0
Голы: Сигер 57, Варга 90 + 5

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В статье: Венгрия Турция Лига Наций
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