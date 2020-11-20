Облака или тучи? Вернулась ли сборная Италии в гранды?

В среду сборная Италии добилась своего первого серьёзного успеха с 2013-го года - вышла в полуфинал Лиги Наций. А также вернулась в Топ-10 рейтинга ФИФА впервые за четыре года. Приличное достижение, учитывая кошмары трёхлетней давности. За короткое время, как заявляет глава Федерации Футбола Габриэле Гравина, удалось создать очень много. Создать Team Italia, атмосферу, которую Андреа Белотти и Леонардо Бонуччи с жаром называют семейной. Увлечь тех, кто потерял веру в сборную. И заставить поверить, что Италия вновь стала грандом, одной из лучших сборных в Европе. Но стала ли?

Италия в облаках

Колумнист Corriere Della Sera Марио Скончерти не помнит "такую убедительную сборную". "Обычно она всегда разделяет, быть против неё легко. Но не сегодня. Сегодня не о чем судить, нечего критиковать". Фабрицио Бокка из La Repubblica согласен: "Единственное в Италии, что объединяет, а не разделяет". Действительно, "Скуадру Адзурру" любили критиковать всегда. На Чемпионат Мира-1982 главный тренер Энцо Беарзот ехал практически уволенным, игра сборной-2006 не нравилась. В финал ЧМ-1994 звёздная сборная Арриго Сакки проползла. Финалистов Евро-2000 и -2012 также критиковали. А вот сейчас...

Сейчас вечно недовольные итальянская пресса и болельщики чувствуют то, чего никогда не чувствовали. Абсолютное восхищение без тени критики. Даже когда она нужна. Всегда пишут о "великолепном футболе", о яркости, о "развлечении", о современном стиле игры, о желании лишь атаковать, контролировать игру и наслаждаться ею. О взрослости и боевитости. Бокка говорит о "сильном ощущении команды", Скончерти - о росте "чего-то нового", о "маленьком Рождестве души". И Роберто Манчини видит всё это, говоря о разбалованности всех, уже считающих даже ничью "чуть ли не трагедией". Италия в облаках.

В чём причина такой эйфории? В 22-ух матчах без поражений подряд с разницей мячей 57:7? В рекордах - десяти победах в десяти матчах Отборочного турнира (на Евро-2020), 37-ми забитых в них, четырёх пропущенных? Первом в истории выходе на крупный турнир за три тура до финиша Квалификации? Впервые с 30-х годов 11-ти победах подряд? В контрасте таких результатов с Апокалипсисом невыхода на Чемпионат Мира-2018? В лавине сильных молодых итальянских игроков в Серии А? В совершенно неитальянской скорее даже испанской игре, радующей глаз? Во всём понемногу. И в последнем - особенно.

Успех системы

После того кошмара итальянцы согласились бы на всё. На простой выход на Евро. Были готовы принять неудачи в Лиге Наций. Они просто не верили, что в ближайшее время национальная сборная будет способна на что-либо существенное. Понимали, что нужна полная перестройка. И уж никто не мог поверить, что перестройка будет совершена за два года. Никто не верил в такие результаты, в такую отлаженную игру. В лучший старт тренера сборной и пять гостевых матчей без пропущенных подряд впервые с 1954-го года. В такое обилие забитых. Особенно при разочаровании от Чиро Иммобиле и Андреа Белотти.

Уж точно они не верили, что упрямый заточенный на результат Манчини устроит молодёжную революцию. Что тренер, прямо называвший своим любимым счётом 1:0, привьёт сборной желание атаковать и держать мяч любой ценой. Что Нарцисс и эгоцентрист создаст великолепную атмосферу доверия, что о сборной игроки будут говорить как о семье, приезжая с огромной радостью. Что не нагрузит, а наоборот - разгрузит игроков от тренировок, предоставит им больше свободного времени. Что будет доверять игрокам "Сассуоло", "Фиорентины", "Торино", "Удинезе". Что будет доверять игрокам. И своим помощникам.

Тренер прежде всего выстроил штаб, чёткую почти клубную структуру. Из верных друзей ещё со времен игры за "Сампдорию". Без чужаков. Альберико Эвани, Фаусто Сальзано, Джулио Нучьяри, Аттилио Ломбардо тихо работают и дополняют босса и друга. Джанлука Виалли и Габриэле Ориали прикрывают его в кабинетах. Отмечают теплоту последнего в контактах с игроками, его помощь. Штаб, состоящий из Леле (Ориали), Бубу (Эвани) и Попая (Ломбардо) создал тёплую и вместе с тем профессиональную атмосферу. Систему. Позволившую безболезненно заместить заболевшего коронавирусом в ноябре Манчини.

Эвани подтверждает, что дружба членов штаба придаёт им спокойствия, и это спокойствие удаётся передать игрокам. "Сегодня Манчини намного спокойнее, чем когда был игроком". Точно. И намного менее эгоистичен, уже не желает быть в команде всем - кладовщиком, водителем автобуса. Как его описывал ранее Свен-Йоран Эрикссон. Роберто - также часть команды.

Система преодолела ноябрьский кризис. Вылет главного тренера и 20-ти игроков. Бонуччи, Кьеллини, Иммобиле, Кьезы, Верратти, Бираги, Лоренцо Пеллегрини, Спинаццолы. Эвани стал главным, Бонуччи командовал со скамейки как тренер, Виалли держал телефонную связь с Роберто, изначально в сборную был вызван 41 игрок. И дублёры идеально заменили лидеров, принеся две 2:0 в Лиге Наций. Даже обошлись без игроков "Ювентуса" в "старте" всего во второй раз за десять лет в официальном матче. Эвани не зря заявил: "Итальянская культура - это сплотиться и выдать лучшее именно в худшие времена".

Вопросы по игре

Как раз по игре вопросов всё ещё немало. Даже сквозь пары эйфории итальянцы видят плохую реализацию сборной. Семь мячей в шести матчах Лиги Наций - мало. Лучший бомбардир в эру Манчини Жоржиньо с пятью пенальти - плохо. Даже попаданий в створ ворот мало. Причём из отличных позиций. В Лиге Наций - в среднем четыре раза за матч, а это всего восьмое место в Дивизионе А. Вратари её соперников обычно обходились без суперсейвов. По процентам точных передач и отборам мяча она также середняк. А по потерям мяча - одна из худших. Нередко можно было увидеть прорывы соперников через центр поля.

Нынешнюю Лигу Наций "адзурри" выиграли с трудом, несмотря на бури и развалы в лагерях всех соперников. Выиграли лишь половину матчей. В предыдущей ЛН и вовсе не вышли из группы, забив лишь два мяча. В целом во время этой серии из 22-ух матчей без поражений им довелось играть против разваленных Боснии и Греции, скромной Финляндии, бушующей и недовольной своим тренером Польши, слабых Лихтенштейна, Армении, Эстонии, Молдовы. Эвани уже не может дождаться проверки настоящей силы сборной в матчах против Топ-соперников. И далеко не факт, что она сумеет как следует противостоять им.

Довелось увидеть сравнение сборной Манчини с самба-игрой Бразилии 80-х. Но ведь та сборная ничего не выиграла. Даже Копа Америка. Испания 90-х в Отборах громила Австрию, Сан-Марино, Албанию, Латвию, Литву, Кипр со счётом 5:0, 6:0, 9:0. Но на больших турнирах вылетала не позже четвертьфинала, от первого же Топ-соперника. Галопирующая, "молодёжная" (как говорит Виалли) игра нынешней Италии с высоким прессингом, короткими пасами, постоянным владением мячом при такой реализации и проблемах с балансом может напороться на хладнокровие и опыт гранда или даже собранного середняка.

Ответы на них

С другой стороны, есть немало причин для оптимизма. Оборона сборной реально очень сильна, очень мало позволяет. Пропустила лишь два мяча в ЛН-2020. По сейвам там её вратари третьи с конца, то есть их не беспокоят. И это при том, что левые защитники смело идут в атаку, правые также выдвигаются. И не важно, кто играет. Все отмечают, что молодой Алессандро Бастони играет как ветеран, Франческо Ачерби в дуэлях непобедим и очень умён. Оба в своих клубах играют по схеме с тремя центральными защитниками, но в сборной отлично справляются при 4-3-3. А Джанлуиджи Доннарумма - вратарь Топ-класса.

Также очень важен заложенный игровой фундамент, не меняющийся с игроками. "Адзурри" смелы, по успешному дриблингу в Лиге Наций первые. Вместе с тем, вторые по передачам под удары. То есть нашли баланс между индивидуалом и командой. К голу в ворота Польши привели 30 передач подряд. Эвани заявляет, что на длинной дистанции атакующие принципы оправдываются и что штаб ищет не результат, а игру. Манчини желает наслаждаться футболом и радовать болельщиков. А при таких принципах даже неудачи воспринимаются полегче. "У нас есть качество и желание идти в обыгрыш". Да, не только у Инсинье.

Сам Лоренцо изменился. Больше играет на команду. Впервые в карьере в каком-либо турнире отдал более 2.8 пасов под удары за матч - 3.8. Не забивал, но сделал три ассиста и играл замечательно. Заявляя, что никогда не давал столько команде. Он - стержень сборной. Крепки и стержни в центре поля. Мануэль Локателли выгрызает и отдаёт умнейшие пасы, Жоржиньо не теряет мяч. А Николо Барелла среди лидеров и по отборам и перехватам, и по созиданию. Он просто великолепен. Создаёт остроту и в центре, и справа. И в штрафной. Все трое - лидеры года в сборной по пасам на половине поля соперника.

В нынешней сборной Италии видят скромность и сплочённость Чемпионов Мира-1982 и -2006. Молодёжь получает шансы и играет как ветераны. Уже 27 человек забивали при Манчини. Эвани видит почти идеальную команду. Вместе с тем, Альберико признаёт, что вчера не имеет значения, времена комплиментов уже прошли, и теперь нужно ясно нацеливаться на результат. Он верит, что "адзурри" уже ближе к грандам, Марко Верратти даже считает, что уже на уровне Франции. Что ж, это придётся доказывать на деле. Доказывать, что на фундаменте стоит впечатляющее здание, а не мираж.

Фото - Getty Images