Луис Энрике - перед финалом Лиги Наций: Мы собираемся защищаться при помощи владения мячом и забивать

Наставник сборной Испании Луис Энрике дал комментарий перед матчем с Францией в финале Лиги наций.

"Единственный, по чьему участию в матче есть вопросы, – это Ферран Торрес. Мы поработаем над этим вопросом и оценим его состояние в воскресенье. Если он будет в подходящих кондициях, то выйдет в стартовом составе.

Посмотрите на Францию и ее основной состав: сплошь игроки топ-клубов, выдающиеся футболисты. У нее лучший состав в мире.

Но мы можем прибавить, и футбол чудесен в том числе потому, что вознаграждает команды, играющие лучше всех. Нам нужно навязать сопернику свою игру в воскресенье.

Атакующая тройка французов прекрасна и способна перевернуть любую игру. Но мы ничего не будем менять в нашем подходе. Мы сыграли с лучшей командой Евро и победили ее, а теперь встретимся с чемпионами мира – что может быть лучше?

Мы будем придерживаться своих идей, своей философии, независимо от того, будет ли победа за нами. Я хочу завоевать трофей со сборной Испании, большинству из нас этого добиться не удавалось. И напоминание о том, каково это – взять трофей, пойдет на пользу каждому.

Мы собираемся защищаться при помощи владения мячом и забивать. Мы хотим владеть мячом, потому что он всего один, и если он у нас, то шансы победить растут. Мы хотим действовать как можно дальше от собственных ворот. Надо делать то, что мы умеем лучше всех, прибавлять в остальных компонентах и качественно прессинговать при потере мяча. Надо доставить Франции проблемы.

Грань между топ-сборными очень, очень тонкая. Все дело в деталях", – сказал Энрике.