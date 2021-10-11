Лига наций УЕФА - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Дешам - о победе в Лиге наций: Игроки сборной Франции - бойцы, как и я
Французы стали обладателем трофея Лиги наций - 2021
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал победу над Испанией (2:1) в финале Лиги наций.
"Я очень горжусь игроками и очень рад за них. Мы уступали в обоих матчах. Сегодня мы быстро сравняли счет после пропущенного мяча. Помимо таланта в этой команде есть еще характер и менталитет, и я очень горжусь игроками. Мы сделали все, чтобы попасть сюда. Когда ты в финале, всегда лучше его выиграть.
Мои игроки - бойцы, это же можно сказать и про меня. Мы сделали все возможное для завоевания титула. Да, был момент, когда мы перестали играть, а против Испании этого делать нельзя. Наша система и то, как мы в ней работаем, еще нуждаются в улучшении", - приводит слова Дешама пресс-служба УЕФА.
Напомним, что благодаря этой победе Франция стала обладателем трофея Лиги наций — 2021. Серебро у Испании, бронзовыми призерами стали итальянцы, обыгравшие команду Бельгии — 2:1.
Популярное сейчас
- Финал Лиги Наций, награда Реброву, заявление Неймара. Главные новости за 10 октября
- Офсайд был, но и касание было. ВИДЕО, как Мбаппе забил решающий гол в финале Лиги Наций
- Бензема снял паутину с дальней девятки ворот испанцев - ВИДЕО
- Испания - Франция 1:2. Видео голов и обзор финала Лиги Наций
- Мать Криштиану Роналду категорически против свадьбы сына с Джорджиной Родригес. ФОТО
- Тут не до футбола. Шикарная красотка, которая приехала в Украину со звездой Александрии. ФОТО