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Дешам - о победе в Лиге наций: Игроки сборной Франции - бойцы, как и я

Лига наций УЕФА
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Французы стали обладателем трофея Лиги наций - 2021

Дешам - о победе в Лиге наций: Игроки сборной Франции - бойцы, как и я

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал победу над Испанией (2:1) в финале Лиги наций.

"Я очень горжусь игроками и очень рад за них. Мы уступали в обоих матчах. Сегодня мы быстро сравняли счет после пропущенного мяча. Помимо таланта в этой команде есть еще характер и менталитет, и я очень горжусь игроками. Мы сделали все, чтобы попасть сюда. Когда ты в финале, всегда лучше его выиграть.

Мои игроки - бойцы, это же можно сказать и про меня. Мы сделали все возможное для завоевания титула. Да, был момент, когда мы перестали играть, а против Испании этого делать нельзя. Наша система и то, как мы в ней работаем, еще нуждаются в улучшении", - приводит слова Дешама пресс-служба УЕФА.

Напомним, что благодаря этой победе Франция стала обладателем трофея Лиги наций — 2021. Серебро у Испании, бронзовыми призерами стали итальянцы, обыгравшие команду Бельгии — 2:1.

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В статье: Испания Франция Дидье Дешам
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Источник:
УЕФА

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