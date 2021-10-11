Дешам - о победе в Лиге наций: Игроки сборной Франции - бойцы, как и я

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал победу над Испанией (2:1) в финале Лиги наций.

"Я очень горжусь игроками и очень рад за них. Мы уступали в обоих матчах. Сегодня мы быстро сравняли счет после пропущенного мяча. Помимо таланта в этой команде есть еще характер и менталитет, и я очень горжусь игроками. Мы сделали все, чтобы попасть сюда. Когда ты в финале, всегда лучше его выиграть.

Мои игроки - бойцы, это же можно сказать и про меня. Мы сделали все возможное для завоевания титула. Да, был момент, когда мы перестали играть, а против Испании этого делать нельзя. Наша система и то, как мы в ней работаем, еще нуждаются в улучшении", - приводит слова Дешама пресс-служба УЕФА.