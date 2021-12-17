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Лига наций УЕФА

Лига наций УЕФА - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

С 2024 года в Лиге наций будут играть 10 южноамериканских сборных

Лига наций УЕФА
(1 голосов)

Все матчи пройдут в Европе

С 2024 года в Лиге наций будут играть 10 южноамериканских сборных

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Вице-президент УЕФА Збигнев Бонек сообщил, что в 2024 году Лига наций пополнится 10-ю южноамериканскими сборными. Его слова приводит ESPN.

Колумбия, Уругвай, Чили, Перу, Бразилия и Уругвай попадут в Лигу А; Боливия, Парагвай, Венесуэла и Эквадор – к лиге B. Ожидается, что все матчи пройдут в Европе, чтобы сократить перемещения между континентами.

Напомним, победители четырёх групп лиги А попадут в финальную стадию Лиги наций, которая намечена на июнь 2023 года. Победители групп в лигах B, C и D поднимутся лигой выше. Последние места групп в лигах A и B опустятся лигой ниже, а последние места групп C сыграют друг с другом в плей-офф за право остаться в ней и не опуститься в лигу D.

В каждой из лиг А, В и С выступает по 16 сборных, которые разобьют на четыре группы по четыре. Оставшиеся семь сборных формируют две группы лиги D: из четырёх и из трёх команд.

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В статье: Лига Наций
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Комментарии (9)
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Spokoyno (Київ)
17.12.2021 в 17:57
Я розумію кращі південоамериканці вже грають у Європі... Тим самим значно підсиливши не тільки топ-чемпіонати! Утім це виглядає, як "Наша (УЄФА) відповідь Че.." мпіонату ФІФА кожні два роки? Цікава позиція Аргентини. Не бажання зайвий раз навантажувати своїх чи бажання підкреслити "Ми іншій континент!"?
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Сокира Пердуна (Североюжанск)
17.12.2021 в 18:07
Мне кажется, не бажання за каждым разом из лиги С в лигу В бегать и наоборот
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0
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Сокира Пердуна (Североюжанск)
17.12.2021 в 17:34
Когда-то, давным-давно, в Парагвае был классный вратарь
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0
0
chakvoron (Хоростків)
17.12.2021 в 17:43
ага, Чілаверт. Кінець 90-х - початок нулевих
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+1
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pyvovarchyk (Львів)
17.12.2021 в 17:26
от вам і ЧС кожні 2 роки
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+1
0
MaximSK (Киев)
17.12.2021 в 17:23
Почему нет Аргентины? Будет интересно поиграть с южноамериканскими командами, ЛН будет на уровне ЧМ теперь.
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+1
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friday13 (Львів)
17.12.2021 в 17:32
аргентина в лігу с
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0
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Dimka26 (Чернигов)
17.12.2021 в 17:43
Месси против
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Dr. House (Поділля)
17.12.2021 в 17:54
В Лигу D, надо же по голам за сборную КР догонять)))
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