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Лига наций УЕФА - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

ЛН. Хорватия – Австрия 0:3. Великолепный старт Рангника

Лига наций УЕФА
(1 голосов)

"Шашечные" потерпели крах

ЛН. Хорватия – Австрия 0:3. Великолепный старт Рангника

Getty Images/Global Images Ukraine

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Лига наций

Группа А, первый тур

"Градские врт" (Осиек)

Главный арбитр: Крис Кавана (Англия)

Хорватия – Австрия 0:3

Голы: Арнаутович 41, Грегорыч 54, Забитцер 57

Хорватия: Ивушич – Юранович, Понгранчич, Чалета-Царь, Соса (Барышич 46) – Брозович – Пашалыч (Влашич 58), Ковачич (Оршич 71) – Майер (Модрич 58), Крамарич (Будимир 58), Брекало

Австрия: Линднер – Данзо, Траунер, Вобер (Фридль 77) – Забитцер – Лайнер (Триммель 46), Лаймер, Шлягер, Вайманн (Баумгартнер 73) – Арнаутович (Зайвальд 46), Онисиво (Грегорич 46)

Предупреждения: Чалета-Царь 74 – Шлягер 30

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В статье: Австрия Хорватия
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