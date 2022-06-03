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ЛН. Хорватия – Австрия 0:3. Великолепный старт Рангника
"Шашечные" потерпели крах
Getty Images/Global Images Ukraine
Лига наций
Группа А, первый тур
"Градские врт" (Осиек)
Главный арбитр: Крис Кавана (Англия)
Хорватия – Австрия 0:3
Голы: Арнаутович 41, Грегорыч 54, Забитцер 57
Хорватия: Ивушич – Юранович, Понгранчич, Чалета-Царь, Соса (Барышич 46) – Брозович – Пашалыч (Влашич 58), Ковачич (Оршич 71) – Майер (Модрич 58), Крамарич (Будимир 58), Брекало
Австрия: Линднер – Данзо, Траунер, Вобер (Фридль 77) – Забитцер – Лайнер (Триммель 46), Лаймер, Шлягер, Вайманн (Баумгартнер 73) – Арнаутович (Зайвальд 46), Онисиво (Грегорич 46)
Предупреждения: Чалета-Царь 74 – Шлягер 30
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