ЛН. Португалия спокойно переигрывает Чехию и возглавляет группу

Лига Наций. Группа А2

Лиссабон. "Жозе Альваладе"

Португалия - Чехия 2:0

Голы: Канселу 33, Гедеш 38

Португалия: Диогу Кошта, Канселу, Пепе, Данилу, Геррейру, Карвалью (Витинья 68), Невеш (Пальинья 88), Бернарду Силва (Фернандеш 68), Криштиану Роналду, Гедеш (Моутинью 88), Жота (Леау 80)

Чехия: Станек, Цоуфал, Брабец, Матею (Краль 80), Зима, Гавел (Пешек 46), Соучек, Лингр (Йемелка 46), Хлужек (Виканова 73), Садилек, Кухта (Юречка 46)

Предупреждения: Карвалью 3, Криштиану Роналду 52, Леау 87, Канселу 89 - Соучек 24, Матею 35

Главный арбитр: Матей Юг (Словения)

Вряд ли кто-либо из грандов так серьезно воспринимает Лигу Наций, как Португалия, ее первый чемпион. Главный тренер Фернанду Сантуш постоянно заявляет о цели выиграть турнир, говорит об игре за 11 миллионов португальцев, о их требовании победить. Игроки согласны. Еще и примешивается желание реабилитироваться за неудачу на Евро-2020 и крайне тяжелый Отбор на Чемпионат Мира-2022, когда пришлось пробиваться через плей-офф. Желание вернуть разговоры о "золотом поколении" сборной.

Сегодняшний матч против Чехии, четвертьфиналиста Евро, был матчем лидеров группы А2 и мог сложиться непросто. Подопечные Ярослава Шилхавы четыре дня назад чуть не победили Испанию, пропустив от нее на 90-ой минуте, и остались даже разочарованы ничьей. Одновременно гордясь игрой. Сам Сантуш отмечал, что команда Шилхавы, в отличие от Испании и разгромленной со счетом 4:0 Швейцарии, обороняется глубоко и не предоставляет соперникам много шансов. Но и ее удалось взломать.

Первыми 30-ю минутами как раз чехи должны быть вполне довольны. Они владели мячом в два раза меньше, зато нанесли больше ударов по воротам, чем португальцы. Вовсе не садились в оборону. Играли жестко, выверенно и спокойно. На слабый удар Криштиану Роналду после розыгрыша углового и неточный его удар из левой части штрафной в контратаке они ответили неточным Садилека, но с 12-ти метров по центру. То есть с более удобной позиции. А на 30-ой минуте Лингр слева вывел Кухту на вратаря.

Удар форварда по верху 22-летний вратарь "Порту" Кошта (похоже, новый первый в сборной после десятилетия доминирования Руя Патрисиу) отбил, в принципе, уверенно. А вскоре Бернарду Силва и Канселу в похожем эпизоде, только справа, показали, как это делается. Первый умно и неожиданно отдал между тремя, второй прорвался и пробил мощно в дальний угол, в сантиметрах от руки Станека. Через несколько минут Бернарду отдавал пас вразрез уже по центру. Гедеш покатил в дальний угол.

Второй тайм гости начали активно, с желанием вернуться в игру. Вышедший на замену Юречка прорвался справа и чуть не попал в ближний угол. Этот звонок разбудил хозяев, они вернули контроль и уже не отдавали его. Хотя и не создавали много. Удары Жоты и Роналду из пределов штрафной Станек вытащил уверенно. Разве что на 86-ой минуте Кошта и защитники почти привезли гол. Но Виканова перед вратарем пробил очень неточно.

Португальцы становятся единоличным лидером группы с семью очками. Чехи остаются с четырьмя и уступают второе место испанцам.

Пепе провел свой 127-ой матч за сборную. Столько же у Луиша Фигу, и оба делят третье место в ее истории.