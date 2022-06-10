Лига наций А, группа 1. 3-й тур

Паркен, Копенгаген

Дания – Хорватия 21:45

Трансляция – oll.tv

Дания

Датчане в последние годы настолько прибавили, что их давно пора записывать в число топ-сборных мира и самых неприятных оппонентов из возможных. Если этот факт вызывает у вас сомнение, взгляните на результаты “алой гвардии” – полуфинал Евро, отбор на ЧМ с первого места с 9 победами и 8 “сухими” матчами в 10 встречах, и ударный старт в элитном дивизионе Лиги наций.

Команда Каспера Юльманна стартовала с двух побед в двух встречах. С одинаковым счётом 1:2 на выезде были обыграны Австрия и Франция. В битве против коллектива Ральфа Рангника датчане сумели взять три очка даже несмотря на ляп Шмайхеля. Проактивную Австрию обыграли на контратаках. Против Франции тоже пришлось много оборонятся, но блестящая замена Юльманна с дублем джокера Корнелиуса с переходом на 4-3-3 полностью перевернули игру.

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Хорватия

Хорватия же начала Лигу наций с уничижительного поражения от Австрии (0:3). Австрийцы просто перебегали возрастную команду “шашковых”, которая оказались не готовы ни к прессингу соперника, ни к предложенной им интенсивности. С французами было попроще – Дешам трусил играть смело, да и подсобил, выставив второй состав звёзд “трёхцветных”. Поэтому удалось взять ничью 1:1, а в конце даже пытаться дожать соперника.

В защите команде не хватает мощно прибавившего в этой кампании Йошко Гвардиола. После парочки невзрачных выступлений Ловро Майера стоит ждать выхода Пашалича на правом фланге. Его выход против Франции стал одним из ключевых.

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Ориентировочные составы

Дания: Шмейхель – Нильссон, Вестергор, Андерсен – Мэле, Дилейни, Хейбьерг, Кристиансен – Дамсгор – Корнелиус, Брайтуэйт

Хорватия: Ливакович – Соса, Понграчич, Чалета-Цар, Врсалько – Ковачич, Брозович – Брекало, Модрич, Пашалич – Крамарич

Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч Дания – Хорватия от UA-Футбол

Дания – безоговорочный фаворит. Но в последнее время их оборона уже не так надёжна (1 клиншит в 6 встречах), так что ждём голов со стороны обоих команд. Прогноз: Победа Дании 3:1.