Пашалич останавливает лидера. Видео гола и обзор матча Дания - Хорватия 0:1

Датчане очень бодро начали новый сезон Лиги наций, одержав при неплохом качестве футбола две победы над Францией и Австрией. Хорваты же наоборот - изначально не радовали. Казалось, что победитель этого поединка определён преждевременно, но прогнозы на этот раз не сработали: датчане впервые с лета прошлого года уступают в родных стенах, хоть и сохраняют первую строчку. "Клетчатым" эти три очка помогли покинуть последнее место в таблице, обойдя Францию .

Лига наций А, группа 1. 3-й тур

Паркен, Копенгаген

Дания – Хорватия 0:1

Гол: Пашалич 69