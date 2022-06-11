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Пашалич останавливает лидера. Видео гола и обзор матча Дания - Хорватия 0:1
Датчане остаются на первом месте
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Датчане очень бодро начали новый сезон Лиги наций, одержав при неплохом качестве футбола две победы над Францией и Австрией. Хорваты же наоборот - изначально не радовали. Казалось, что победитель этого поединка определён преждевременно, но прогнозы на этот раз не сработали: датчане впервые с лета прошлого года уступают в родных стенах, хоть и сохраняют первую строчку. "Клетчатым" эти три очка помогли покинуть последнее место в таблице, обойдя
Лига наций А, группа 1. 3-й тур
Паркен, Копенгаген
Дания – Хорватия 0:1
Гол: Пашалич 69
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