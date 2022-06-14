ЛН. Нидерланды - Уэльс 3:2. Депай вырывает победу для оранжевых

Лига наций А, группа 4. 4-й тур

Роттердам, Де Кейп

Нидерланды – Уэльс 3:2

Голы: Ланг 17, Гакпо 23, Депай 90+3 – Джонсон 26, Бэйл 90+2

Нидерланды: Силлессен – Инди, Де Лигт, Тезе (де Врей, 46) – Маласия, Френки, Копмейнерс, Хатебур (Дюмфрис, 46)– Ланг (Бергвейн, 73), Гакпо, Янссен (Депай, 73)

Уэльс: Хеннесси – Бернс (Робертс, 46), Дэвис, Родон (Гантер, 67), Мефам, Томас - Уилсон, Ампаду, Смит (Рэмзи, 63) – Д. Джеймс (Бэйл, 70), Джонсон

Предупреждения: Инди 21, Копмейнерс 32 – Мефам 75, Ампаду 80, Робертс 90+3

Нидерланды повторно победили Уэльс, закрепившись на первой строчке 4-й группы элитного дивизиона Лиги наций. Команда Луи ван Гаала сегодня не только гарантировала себе сохранения места в лиге А, но и приблизилась к выходу в следующий этап. С пьедестала их может сместить лишь Бельгия, если им удастся взять реванш у “оранжевых” на их поле в финальном туре.

После изнурительных недель Лиги наций сложно было требовать от футболистов поддерживать интенсивность все 90 минут, поэтому сегодня соперники вспыхнули в первые полчаса и в концовке, а в остальное время динамики было мало. Даже несмотря на откровенные резервные составы.

У “оранжевых” из игроков с большим международным опытом в старте появились лишь Силлессен, де Лигт и Френки де Йонг. Ван Гаалу даже пришлось достать из табакерки Бруну Мартинса Инди, запомнившегося всем своей экспрессивной мимикой на далёком Мундиале-2014. Роб Пейдж тоже выставил полуторный состав, и приберёг Бэйла и Рэмзи на заключительные минуты поединка.

Первые полчаса новые лица радовали яркой игрой. Новичок “Брюгге” Ноа Ланг открыл счёт голам за сборную Нидерландов на 17-й минуте, а затем свой второй мяч в футболке “оранжевых” забил восходящая звезда “ПСВ” Коди Гакпо. Его перфоманс сегодня был самым цельным – 4 удара, 6 передач под удар, 3 обводки, 2 заработанных фола и гол. За валлийцев ответил Бреннан Джонсон – молодой форвард за 4 дня провёл дебютные мячи в национальной команде, забив Бельгии и Нидерландам. Всем авторам голов в первом тайме было не больше 22.

Второй тайм, а вернее его заключительные минуты, уже стали звёздным часом проверенных бойцов. На концовку на поле вышли и Мемфис Депай, и Гарет Бэйл с Аароном Рэмзи по другую сторону. Вялую вторую половину скрасила драматична концовка. Бэйл едва не украл у хозяев победу, реализовав пенальти на второй компенсированной минуте. Но Депай ответил в следующей же атаке, принеся сборной очередную победу. 3:2.