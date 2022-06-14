Лига наций УЕФА - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
ЛН. Нидерланды - Уэльс 3:2. Депай вырывает победу для оранжевых
Оранжевые закрепляются на первой строчке
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Лига наций А, группа 4. 4-й тур
Роттердам, Де Кейп
Нидерланды – Уэльс 3:2
Голы: Ланг 17, Гакпо 23, Депай 90+3 – Джонсон 26, Бэйл 90+2
Нидерланды: Силлессен – Инди, Де Лигт, Тезе (де Врей, 46) – Маласия, Френки, Копмейнерс, Хатебур (Дюмфрис, 46)– Ланг (Бергвейн, 73), Гакпо, Янссен (Депай, 73)
Уэльс: Хеннесси – Бернс (Робертс, 46), Дэвис, Родон (Гантер, 67), Мефам, Томас - Уилсон, Ампаду, Смит (Рэмзи, 63) – Д. Джеймс (Бэйл, 70), Джонсон
Предупреждения: Инди 21, Копмейнерс 32 – Мефам 75, Ампаду 80, Робертс 90+3
Нидерланды повторно победили Уэльс, закрепившись на первой строчке 4-й группы элитного дивизиона Лиги наций. Команда Луи ван Гаала сегодня не только гарантировала себе сохранения места в лиге А, но и приблизилась к выходу в следующий этап. С пьедестала их может сместить лишь Бельгия, если им удастся взять реванш у “оранжевых” на их поле в финальном туре.
После изнурительных недель Лиги наций сложно было требовать от футболистов поддерживать интенсивность все 90 минут, поэтому сегодня соперники вспыхнули в первые полчаса и в концовке, а в остальное время динамики было мало. Даже несмотря на откровенные резервные составы.
У “оранжевых” из игроков с большим международным опытом в старте появились лишь Силлессен, де Лигт и Френки де Йонг. Ван Гаалу даже пришлось достать из табакерки Бруну Мартинса Инди, запомнившегося всем своей экспрессивной мимикой на далёком Мундиале-2014. Роб Пейдж тоже выставил полуторный состав, и приберёг Бэйла и Рэмзи на заключительные минуты поединка.
Первые полчаса новые лица радовали яркой игрой. Новичок “Брюгге” Ноа Ланг открыл счёт голам за сборную Нидерландов на 17-й минуте, а затем свой второй мяч в футболке “оранжевых” забил восходящая звезда “ПСВ” Коди Гакпо. Его перфоманс сегодня был самым цельным – 4 удара, 6 передач под удар, 3 обводки, 2 заработанных фола и гол. За валлийцев ответил Бреннан Джонсон – молодой форвард за 4 дня провёл дебютные мячи в национальной команде, забив Бельгии и Нидерландам. Всем авторам голов в первом тайме было не больше 22.
Второй тайм, а вернее его заключительные минуты, уже стали звёздным часом проверенных бойцов. На концовку на поле вышли и Мемфис Депай, и Гарет Бэйл с Аароном Рэмзи по другую сторону. Вялую вторую половину скрасила драматична концовка. Бэйл едва не украл у хозяев победу, реализовав пенальти на второй компенсированной минуте. Но Депай ответил в следующей же атаке, принеся сборной очередную победу. 3:2.
Популярное сейчас
- Стали известны все участники ЧМ-2022
- Украина - Ирландия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги наций
- Ризнык, Шапаренко и Довбик в старте на Ирландию
- Украина - Армения 3:0. Обзор матча и видео голов
- Перфоманс дня. В Грузии похоронили путина - ВИДЕО
- И Довбика тоже продаст. Притула - главный украинский волонтер, футбольный фанат и герой мемов