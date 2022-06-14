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ЛН. Украина – Ирландия. 1:1. Не всегда же выигрывать – Обзор матча

Лига наций УЕФА
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Первая ничья в группе

ЛН. Украина – Ирландия. 1:1. Не всегда же выигрывать – Обзор матча

Фото: Getty Images

Новина українською

Украина сыграла вничью в рамках 3 тура Лиги наций против сборной Ирландии (1:1). Довбик сравнял в пустые на 47 минуте встречи.

Группа B1

Украина – Ирландия. 1:1.

Голы: Довбик 47 – Коллинз 31

0:1. Даниэль Роуз Коллинз

1:1. Артем Довбик

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В статье: Украина Ирландия Лига Наций Артем Довбик Даниэль Роуз Коллинз
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