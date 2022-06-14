Лига наций УЕФА
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ЛН. Украина – Ирландия. 1:1. Не всегда же выигрывать – Обзор матча
Первая ничья в группе
Фото: Getty Images
Украина сыграла вничью в рамках 3 тура Лиги наций против сборной Ирландии (1:1). Довбик сравнял в пустые на 47 минуте встречи.
Группа B1
Украина – Ирландия. 1:1.
Голы: Довбик 47 – Коллинз 31
0:1. Даниэль Роуз Коллинз
1:1. Артем Довбик
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