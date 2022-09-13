  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига наций УЕФА
  3. Стала известна заявка сборной Шотландии на матчи с Украиной
В тренде
Лига наций УЕФА
Лига наций УЕФА

Лига наций УЕФА - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Стала известна заявка сборной Шотландии на матчи с Украиной

Лига наций УЕФА
Обновлено
(1 голосов)

Без Робертсона и еще трех футболистов

Стала известна заявка сборной Шотландии на матчи с Украиной

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер сборной Шотландии Стив Кларк определился с заявкой национальной командой на сентябрьские матчи Лиги наций. В обойме наставника 25 исполнителей.

Вратари: Крейг Гордон ("Харт оф Мидлотиан"), Джон Маклафлин ("Рейнджерс"), Лиам Келли ("Мазервелл");

Защитники: Аарон Хики ("Брентфорд"), Энтони Ралстон ("Селтик"), Грант Хенли ("Норвич Сити"), Грег Тейлор ("Селтик"), Джек Хендри ("Кремонезе"), Киран Тирни ("Арсенал"), "Натан Паттерсон ("Эвертон"), Райан Портеус ("Хиберниан"), Скотт Маккенна ("Ноттингем Форест");

Полузащитники: Билли Гилмор ("Брайтон энд Хоув Альбион"), Каллум Макгрегор ("Селтик"), Дэвид Тернбулл ("Селтик"), Джон Макгинн ("Астон Вилла"), Кенни Маклин ("Норвич Сити"), Райан Джек ("Рейнджерс"), Скотт Мактоминей ("Манчестер Юнайтед"), Стюарт Армстронг ("Саутгемптон");

Нападающие: Че Адамс ("Саутгемптон"), Джейкоб Браун ("Сток Сити"), Линдон Дайкс (КПР), Райан Кристи ("Борнмут"), Райан Фрейзер ("Ньюкасл Юнайтед").

Из-за повреждений матчи пропустят защитники Эндрю Робертсон, Джон Суттар, Лиам Купер и голкипер Росс Стюарт. Напомним, в сентябре Шотландия дважды сыграет с Украиной (21 и 27 сентября) и один раз с Ирландией (24 сентября).

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Шотландия Стив Кларк
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде