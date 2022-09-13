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Стала известна заявка сборной Шотландии на матчи с Украиной
Без Робертсона и еще трех футболистов
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер сборной Шотландии Стив Кларк определился с заявкой национальной командой на сентябрьские матчи Лиги наций. В обойме наставника 25 исполнителей.
Вратари: Крейг Гордон ("Харт оф Мидлотиан"), Джон Маклафлин ("Рейнджерс"), Лиам Келли ("Мазервелл");
Защитники: Аарон Хики ("Брентфорд"), Энтони Ралстон ("Селтик"), Грант Хенли ("Норвич Сити"), Грег Тейлор ("Селтик"), Джек Хендри ("Кремонезе"), Киран Тирни ("Арсенал"), "Натан Паттерсон ("Эвертон"), Райан Портеус ("Хиберниан"), Скотт Маккенна ("Ноттингем Форест");
Полузащитники: Билли Гилмор ("Брайтон энд Хоув Альбион"), Каллум Макгрегор ("Селтик"), Дэвид Тернбулл ("Селтик"), Джон Макгинн ("Астон Вилла"), Кенни Маклин ("Норвич Сити"), Райан Джек ("Рейнджерс"), Скотт Мактоминей ("Манчестер Юнайтед"), Стюарт Армстронг ("Саутгемптон");
Нападающие: Че Адамс ("Саутгемптон"), Джейкоб Браун ("Сток Сити"), Линдон Дайкс (КПР), Райан Кристи ("Борнмут"), Райан Фрейзер ("Ньюкасл Юнайтед").
Из-за повреждений матчи пропустят защитники Эндрю Робертсон, Джон Суттар, Лиам Купер и голкипер Росс Стюарт. Напомним, в сентябре Шотландия дважды сыграет с Украиной (21 и 27 сентября) и один раз с Ирландией (24 сентября).
???????????????????????????? Steve Clarke has named his Scotland squad for our upcoming UEFA #NationsLeague triple-header. pic.twitter.com/yNhIQHVhMh— Scotland National Team (@ScotlandNT) September 13, 2022
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