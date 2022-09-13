Стала известна заявка сборной Шотландии на матчи с Украиной

Главный тренер сборной Шотландии Стив Кларк определился с заявкой национальной командой на сентябрьские матчи Лиги наций. В обойме наставника 25 исполнителей.

Вратари: Крейг Гордон ("Харт оф Мидлотиан"), Джон Маклафлин ("Рейнджерс"), Лиам Келли ("Мазервелл");

Защитники: Аарон Хики ("Брентфорд"), Энтони Ралстон ("Селтик"), Грант Хенли ("Норвич Сити"), Грег Тейлор ("Селтик"), Джек Хендри ("Кремонезе"), Киран Тирни ("Арсенал"), "Натан Паттерсон ("Эвертон"), Райан Портеус ("Хиберниан"), Скотт Маккенна ("Ноттингем Форест");

Полузащитники: Билли Гилмор ("Брайтон энд Хоув Альбион"), Каллум Макгрегор ("Селтик"), Дэвид Тернбулл ("Селтик"), Джон Макгинн ("Астон Вилла"), Кенни Маклин ("Норвич Сити"), Райан Джек ("Рейнджерс"), Скотт Мактоминей ("Манчестер Юнайтед"), Стюарт Армстронг ("Саутгемптон");

Нападающие: Че Адамс ("Саутгемптон"), Джейкоб Браун ("Сток Сити"), Линдон Дайкс (КПР), Райан Кристи ("Борнмут"), Райан Фрейзер ("Ньюкасл Юнайтед").

Из-за повреждений матчи пропустят защитники Эндрю Робертсон, Джон Суттар, Лиам Купер и голкипер Росс Стюарт. Напомним, в сентябре Шотландия дважды сыграет с Украиной (21 и 27 сентября) и один раз с Ирландией (24 сентября).