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Перед матчем Шотландия – Украина почтут память королевы Великобритании
Будет минута аплодисментов
Фото: ScotlandNT
Перед матчем Лиги наций Шотландия - Украина будет минута аплодисментов в память о королеве Великобритании Елизавете II, сообщает пресс-служба шотландской команды.
Поединок сыграют 21 сентября в Глазго на стадионе "Хэмпден Парк". Стартовый свисток арбитра прозвучит в 21:45 по киевскому времени. Сине-желтые с 7 очками лидируют в группе B1, шотландцы отстают на 1 балл.
Напомним, Елизавета II скончалась 8 сентября в возрасте 96 лет. 19 сентября она была похоронена в мемориальной часовне короля Георга VI рядом со своим покойным супругом Филиппом.
Following discussions with UEFA, we can confirm that there will be a minute's applause ahead of our match against Ukraine, in memory of Her Majesty Queen Elizabeth II. pic.twitter.com/CGEY30xwut— Scotland National Team (@ScotlandNT) September 20, 2022
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