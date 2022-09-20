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Перед матчем Шотландия – Украина почтут память королевы Великобритании

Лига наций УЕФА
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Будет минута аплодисментов

Перед матчем Шотландия – Украина почтут память королевы Великобритании

Фото: ScotlandNT

Новина українською

Перед матчем Лиги наций Шотландия - Украина будет минута аплодисментов в память о королеве Великобритании Елизавете II, сообщает пресс-служба шотландской команды.

Поединок сыграют 21 сентября в Глазго на стадионе "Хэмпден Парк". Стартовый свисток арбитра прозвучит в 21:45 по киевскому времени. Сине-желтые с 7 очками лидируют в группе B1, шотландцы отстают на 1 балл.

Напомним, Елизавета II скончалась 8 сентября в возрасте 96 лет. 19 сентября она была похоронена в мемориальной часовне короля Георга VI рядом со своим покойным супругом Филиппом.

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В статье: Украина Шотландия Елизавета II
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