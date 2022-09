Перед матчем Шотландия – Украина почтут память королевы Великобритании

Перед матчем Лиги наций Шотландия - Украина будет минута аплодисментов в память о королеве Великобритании Елизавете II, сообщает пресс-служба шотландской команды.

Поединок сыграют 21 сентября в Глазго на стадионе "Хэмпден Парк". Стартовый свисток арбитра прозвучит в 21:45 по киевскому времени. Сине-желтые с 7 очками лидируют в группе B1, шотландцы отстают на 1 балл.

Напомним, Елизавета II скончалась 8 сентября в возрасте 96 лет. 19 сентября она была похоронена в мемориальной часовне короля Георга VI рядом со своим покойным супругом Филиппом.

Following discussions with UEFA, we can confirm that there will be a minute's applause ahead of our match against Ukraine, in memory of Her Majesty Queen Elizabeth II. pic.twitter.com/CGEY30xwut