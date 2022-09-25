Брозович потянул мышцу на ровном месте и покинул поле на 18-й минуте

В рамках 6-го тура дивизиона A Лиги наций сборная Австрии принимает национальную команду Хорватии (1:1 - первый тайм).

Центральный полузащитник "шашечных" Марцело Брозович вышел на этот поединок в стартовом составе, но не сумел доиграть до конца даже первый тайм - хавбек миланского "Интера" на ровном месте на 18-й минуте встречи потянул заднюю поверхность бедра. Сроки восстановления пока неизвестны.

Брозовича заменил представитель "Ренна" Ловро Майер.

В текущем сезоне на клубном уровне 29-летний Марцело провел 9 матчей и забил 2 гола.