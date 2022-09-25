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Брозович потянул мышцу на ровном месте и покинул поле на 18-й минуте
В игре против Австрии
В рамках 6-го тура дивизиона A Лиги наций сборная Австрии принимает национальную команду Хорватии (1:1 - первый тайм).
Центральный полузащитник "шашечных" Марцело Брозович вышел на этот поединок в стартовом составе, но не сумел доиграть до конца даже первый тайм - хавбек миланского "Интера" на ровном месте на 18-й минуте встречи потянул заднюю поверхность бедра. Сроки восстановления пока неизвестны.
Брозовича заменил представитель "Ренна" Ловро Майер.
В текущем сезоне на клубном уровне 29-летний Марцело провел 9 матчей и забил 2 гола.
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