Хорватия и Нидерланды - первые участники финала четырех Лиги наций

Определились первые участники финала четырех Лиги наций.

В заключительном туре дивизиона A сборная Хорватии на выезде уверенно обыграла национальную команду Австрии - 3:1. Таким образом, несмотря на то, что Дания победила Францию, хорваты набрали больше всех очков в группе и заняли первое место.

И В Н П З П О 1. Хорватия 6 4 1 1 8 6 13 2. Дания 6 4 0 2 9 5 12 3. Франция 6 1 2 3 5 7 5 4. Австрия 6 1 1 4 6 10 4

Параллельно, в 6-м туре квартета D Нидерланды минимально обыграли Бельгию и обеспечили себе первую строчку.

И В Н П З П О 1. Нидерланды 6 5 1 0 14 6 16 2. Бельгия 6 3 1 2 11 8 10 3. Польша 6 2 1 3 6 12 7 4. Уэльс 6 0 1 5 6 11 1

Таким образом, Хорватия и Нидерланды стали первыми участниками финальной части текущего сезона ЛН.