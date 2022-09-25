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Хорватия и Нидерланды - первые участники финала четырех Лиги наций
"Оранжевые" закончили группу без поражений
Twitter UEFA Nations League
Определились первые участники финала четырех Лиги наций.
В заключительном туре дивизиона A сборная Хорватии
|И
|В
|Н
|П
|З
|П
|О
|1.
|Хорватия
|6
|4
|1
|1
|8
|6
|13
|2.
|Дания
|6
|4
|0
|2
|9
|5
|12
|3.
|Франция
|6
|1
|2
|3
|5
|7
|5
|4.
|Австрия
|6
|1
|1
|4
|6
|10
|4
Параллельно, в 6-м туре квартета D Нидерланды
|И
|В
|Н
|П
|З
|П
|О
|1.
|Нидерланды
|6
|5
|1
|0
|14
|6
|16
|2.
|Бельгия
|6
|3
|1
|2
|11
|8
|10
|3.
|Польша
|6
|2
|1
|3
|6
|12
|7
|4.
|Уэльс
|6
|0
|1
|5
|6
|11
|1
Таким образом, Хорватия и Нидерланды стали первыми участниками финальной части текущего сезона ЛН.
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