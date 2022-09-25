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Хорватия и Нидерланды - первые участники финала четырех Лиги наций

Лига наций УЕФА
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"Оранжевые" закончили группу без поражений

Хорватия и Нидерланды - первые участники финала четырех Лиги наций

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Определились первые участники финала четырех Лиги наций.

В заключительном туре дивизиона A сборная Хорватии на выезде уверенно обыграла национальную команду Австрии - 3:1. Таким образом, несмотря на то, что Дания победила Францию, хорваты набрали больше всех очков в группе и заняли первое место.

И В Н П З П О
1. Хорватия 6 4 1 1 8 6 13
2. Дания 6 4 0 2 9 5 12
3. Франция 6 1 2 3 5 7 5
4. Австрия 6 1 1 4 6 10 4

Параллельно, в 6-м туре квартета D Нидерланды минимально обыграли Бельгию и обеспечили себе первую строчку.

И В Н П З П О
1. Нидерланды 6 5 1 0 14 6 16
2. Бельгия 6 3 1 2 11 8 10
3. Польша 6 2 1 3 6 12 7
4. Уэльс 6 0 1 5 6 11 1

Таким образом, Хорватия и Нидерланды стали первыми участниками финальной части текущего сезона ЛН.

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В статье: Австрия Дания Франция Хорватия
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