Лига наций. Австрия - Хорватия 1:3. Шашечные на классе шагнули в Финал четырех

Хорватия не словом, а делом показала, почему ей место в Финале четырех, а Австрии наоборот нечего делать в элитном дивизионе.

Конечно, легко не было - пришлось и попотеть, и понервничать, но в итоге класс Модрича и Перишича вкупе с плохой работой Рангника обеспечили матчу тот результат, который и зафиксировало табло.

Могло ли быть иначе? Да! В первом тайме хорваты открыли счет после привычно элегантной работы в чужой штрафной от Модрича, но дальше у них был какой-то идейный коллапс. Австрия же быстро сравняла счет после идеального удара Баумгартнера и создала еще 2-3 отличных шанса.

When you realize @lukamodric10 scored his first goal for ???????? in 2006 and is still scoring at the age of 37 ???????? pic.twitter.com/063xJM6tsV — 433 (@433) September 25, 2022

Все тот же Баумгартнер дважды бил почти в упор, но ногами у него получилось намного хуже, чем головой. Еще один момент для хайлайтов - сэйв Ливаковича после выстрела Арнаутовича с 7-8 метров.

Игровое преимущество хозяев сохранялось примерно до 60-й минуты, а вот дальше основа подустала, тренеры сделали замены, и если Златко Далич свою команду усилил, то Ральф Рангник наоборот уничтожил. То, как вошел в игре защитник Вебер, - это катастрофа.

За три минуты хорваты забили два гола именно из его зоны. Сперва Ливайя на дальней штанге замкнул навес Перишича, а затем Ловрен сделал то же самое с подачей Модрича.

Да, ветераны хорватов навешивали идеально, но на таком уровне не бьют без помех с 3-4 метров. Австрия дважды подряд провалилась, а затем уже не вернулась в игру. Чего не хватило - сил или умений - не суть важно. Главное, что Хорватия благодаря ошибкам "Дас Тим" выиграла группу и шагнула в Финал четырех Лиги наций, несмотря на успех конкурента - Дании - в параллельном матче с французами.

Croatia 13pts

Denmark 12pts

France 5pts

Austria 4pts pic.twitter.com/vtxLNacCna — M•A•J (@Ultra_Suristic) September 25, 2022

Касательно Австрии, то она проиграла третий матч подряд, заняла последнее место и покинула элитный дивизион. Сколько еще боссы федерации будут терпеть Рангника пока загадка.

6-й тур Лиги наций. Вена. "Эрнст Хаппель"

Австрия - Хорватия - 1:3

Голы: Баумгартнер, 9 - Модрич, 6, Ливайя, 69, Ловрен, 72

Австрия: Линднер - Дансо, Пош (Вебер, 62), Алаба - Триммель (Лайнер, 62), Забитцер, Зивальд, Шлагер - Баумгартнер (Шмид, 82) - Грегорич (Онисиво, 82), Арнаутович (Чам, 63)

Хорватия: Ливакович - Станишич, Ловрен, Гвардиол, Баришич (Соса, 62) - Модрич, Брозович (Майер, 18), Ковачич (Пашалич, 84) - Влашич (Крамарич, 84), Будимир (Ливайя, 62), Перишич

Предупреждения: Забитцер, 52, Пош, 54 - Перишич, 47, Ловрен, 60