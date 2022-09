Лига наций. Австрия - Хорватия 1:3. Шашечные на классе шагнули в Финал четырех

Хорватия не словом, а делом показала, почему ей место в Финале четырех, а Австрии наоборот нечего делать в элитном дивизионе.

Конечно, легко не было - пришлось и попотеть, и понервничать, но в итоге класс Модрича и Перишича вкупе с плохой работой Рангника обеспечили матчу тот результат, который и зафиксировало табло.

Могло ли быть иначе? Да! В первом тайме хорваты открыли счет после привычно элегантной работы в чужой штрафной от Модрича, но дальше у них был какой-то идейный коллапс. Австрия же быстро сравняла счет после идеального удара Баумгартнера и создала еще 2-3 отличных шанса.

When you realize @lukamodric10 scored his first goal for ???????? in 2006 and is still scoring at the age of 37 ???????? pic.twitter.com/063xJM6tsV