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Модрич: Я уже принял решение о своем будущем в сборной

Лига наций УЕФА
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Хорват высказался о карьере в национальной команде

Модрич: Я уже принял решение о своем будущем в сборной

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич высказался о важности Лиги Наций и о дальнейшей карьере в национальной команде.

"Всегда получаю удовольствие от игры за сборную и всякий раз, когда приезжаю в команду. Все это дарит радостные эмоции. Покуда я могу помогать команде, нет причин не быть в ее составе.

Матч против Нидерландов будет тяжелым. Нам будет противостоять молодая команда с сильными футболистами, которые вернулись на топ-уровень и сыграют на своем поле. К счастью, нас поддержит много наших болельщиков, и это придаст дополнительную мотивацию.

На данный момент я всеми мыслями связан с Лигой наций, а о моей карьере можно будет поговорить после турнира. Я уже принял решение о своем будущем в сборной, но пока не хочу его раскрывать.

Было бы потрясающе выиграть трофей в составе сборной Хорватии. Это стало бы воплощением мечты. Мы добились удивительных результатов на двух последних чемпионатах мира в России и Катаре, но завоевание трофея стало было бы новым громким успехом.

Ключ к нашему успеху - это, прежде всего, высокий класс, а затем сильная психология. Матчи за сборную Хорватии, за цвета наших футболок, из любви к стране - все это толкает нас вперед", - сказал Модрич.

Напомним, сегодня, 14 июня, хорваты сыграют против Нидерландов в рамках полуфинала плей-офф Лиги наций. Начало - в 21:45 по Киеву.

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В статье: Лука Модрич Хорватия Лига Наций
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Источник:
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