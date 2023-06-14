Модрич: Я уже принял решение о своем будущем в сборной

Полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич высказался о важности Лиги Наций и о дальнейшей карьере в национальной команде.

"Всегда получаю удовольствие от игры за сборную и всякий раз, когда приезжаю в команду. Все это дарит радостные эмоции. Покуда я могу помогать команде, нет причин не быть в ее составе. Матч против Нидерландов будет тяжелым. Нам будет противостоять молодая команда с сильными футболистами, которые вернулись на топ-уровень и сыграют на своем поле. К счастью, нас поддержит много наших болельщиков, и это придаст дополнительную мотивацию.

На данный момент я всеми мыслями связан с Лигой наций, а о моей карьере можно будет поговорить после турнира. Я уже принял решение о своем будущем в сборной, но пока не хочу его раскрывать.

Было бы потрясающе выиграть трофей в составе сборной Хорватии. Это стало бы воплощением мечты. Мы добились удивительных результатов на двух последних чемпионатах мира в России и Катаре, но завоевание трофея стало было бы новым громким успехом. Ключ к нашему успеху - это, прежде всего, высокий класс, а затем сильная психология. Матчи за сборную Хорватии, за цвета наших футболок, из любви к стране - все это толкает нас вперед", - сказал Модрич.

Напомним, сегодня, 14 июня, хорваты сыграют против Нидерландов в рамках полуфинала плей-офф Лиги наций. Начало - в 21:45 по Киеву.