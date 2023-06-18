Лига наций УЕФА - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Тренер Испании – о финале Лиги Наций: Наша главная цель – превзойти отличного соперника
Коуч ждет триумфа своей команды
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте рассказал об ожиданиях от финала Лиги наций, в котором его команда сыграет с Хорватией.
"В воскресенье сыграют две замечательные команды, и финальная игра будет ровной. Мы и Хорватия – две из лучших сборных в Европе. Постараемся использовать наши сильные стороны и будем получать удовольствие от этого.
Наша главная цель – превзойти отличного соперника. Мы обсудили все возможные сценарии. Если получится, мы хотим одержать победу в основное время. У них больше опыта игры в дополнительное время, но это футбол. Если вы выходите в финал, то опыт имеет значение", – говорит тренер.
Напомним, финал Лиги наций состоится сегодня, 18 июня, на стадионе "Де Кейп" в Роттердаме. Встреча начнется в 21:45 по киевскому времени.
Популярное сейчас
- План Реброва провалился, Украина - суперталантливая, Павелко в СИЗО
- Хорватия – Испания. Прогноз финала Лиги наций на 18.06.2023
- Отбор на Евро 2024. Кипр - Грузия. Победа в конце игры
- Матч сборной Украины, отбор на Евро, финал Лиги Наций. Расписание футбола на 16-18 июня
- Красотка дня. Даша Бондарь радует фанатов соблазнительной фотосессией с цветами. ФОТО
- Красотки дня. Фантастические вторые половинки футболистов Манчестер Сити. ФОТО