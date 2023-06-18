Тренер Испании – о финале Лиги Наций: Наша главная цель – превзойти отличного соперника

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте рассказал об ожиданиях от финала Лиги наций, в котором его команда сыграет с Хорватией.

"В воскресенье сыграют две замечательные команды, и финальная игра будет ровной. Мы и Хорватия – две из лучших сборных в Европе. Постараемся использовать наши сильные стороны и будем получать удовольствие от этого.

Наша главная цель – превзойти отличного соперника. Мы обсудили все возможные сценарии. Если получится, мы хотим одержать победу в основное время. У них больше опыта игры в дополнительное время, но это футбол. Если вы выходите в финал, то опыт имеет значение", – говорит тренер.