  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига наций УЕФА
  3. Тренер Испании – о финале Лиги Наций: Наша главная цель – превзойти отличного соперника
В тренде
Лига наций УЕФА
Лига наций УЕФА

Лига наций УЕФА - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Тренер Испании – о финале Лиги Наций: Наша главная цель – превзойти отличного соперника

Лига наций УЕФА
(1 голосов)

Коуч ждет триумфа своей команды

Тренер Испании – о финале Лиги Наций: Наша главная цель – превзойти отличного соперника

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте рассказал об ожиданиях от финала Лиги наций, в котором его команда сыграет с Хорватией.

"В воскресенье сыграют две замечательные команды, и финальная игра будет ровной. Мы и Хорватия – две из лучших сборных в Европе. Постараемся использовать наши сильные стороны и будем получать удовольствие от этого.

Наша главная цель – превзойти отличного соперника. Мы обсудили все возможные сценарии. Если получится, мы хотим одержать победу в основное время. У них больше опыта игры в дополнительное время, но это футбол. Если вы выходите в финал, то опыт имеет значение", – говорит тренер.

Напомним, финал Лиги наций состоится сегодня, 18 июня, на стадионе "Де Кейп" в Роттердаме. Встреча начнется в 21:45 по киевскому времени.

По теме
yellow-arrow
Далич: Мы достаточно сильны, чтобы соперничать с испанцами, и постараемся показать это на поле
yellow-arrow
Хорватия - Испания. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию финала Лиги наций
yellow-arrow
Нидерланды - Италия: Анонс и прогноз матча Лиги Наций на 18.06.2023
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Лига Наций Национальная сборная Испании Национальная сборная Хорватии
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Сайт УЕФА

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде