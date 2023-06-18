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За последние 25 лет Хорватия 10 раз сыграла в овертаймах в 13 матчах с возможностью доп. времени

Лига наций УЕФА
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Испанцы тоже очень часто играли в овертаймах в последние годы

За последние 25 лет Хорватия 10 раз сыграла в овертаймах в 13 матчах с возможностью доп. времени

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Сейчас проходит финал Лиги наций сезона 2022/23 между Испанией и Хорватией.

Команды не смогли выявить победителя за 90 минут и перевели игру в дополнительное время. Таким образом, за последние 25 лет хорваты играют в овер-таймах 10 раз в 13 матчах, в которых была возможность овертаймов.

В свою очередь испанцы с 2018 года сыграли 9 раз в овертаймах:

  • против россии на ЧМ-2018;
  • против Хорватии, Швейцарии и Италии на Евро-2021;
  • против Кот-д'Ивуара, Японии и Бразилии на Олимпийских играх 2021 года;
  • против Марокко на ЧМ-2022;
  • против Хорватии в Лиге наций 2022/23.
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В статье: Испания Хорватия
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Источник:
MisterChip (Alexis)

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