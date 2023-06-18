Лига наций УЕФА
Лига наций УЕФА - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
За последние 25 лет Хорватия 10 раз сыграла в овертаймах в 13 матчах с возможностью доп. времени
Испанцы тоже очень часто играли в овертаймах в последние годы
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Сейчас проходит финал Лиги наций сезона 2022/23 между Испанией и Хорватией.
Команды не смогли выявить победителя за 90 минут и перевели игру в дополнительное время. Таким образом, за последние 25 лет хорваты играют в овер-таймах 10 раз в 13 матчах, в которых была возможность овертаймов.
В свою очередь испанцы с 2018 года сыграли 9 раз в овертаймах:
- против россии на ЧМ-2018;
- против Хорватии, Швейцарии и Италии на Евро-2021;
- против Кот-д'Ивуара, Японии и Бразилии на Олимпийских играх 2021 года;
- против Марокко на ЧМ-2022;
- против Хорватии в Лиге наций 2022/23.
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:MisterChip (Alexis)
Популярное сейчас
- Нидерланды - Италия 2:3. Матч за 3-е место. Обзор матча и видео голов
- Левченко: Мне очень стыдно за наших легенд – за Протасова, Демьяненко, Беланова, Блохина
- Вице-чемпион Португалии хочет купить Довбика, - СМИ
- ЛН. Нидерланды – Хорватия 2:4. Двухчасовой триллер с Модричем в главной роли
- Красотка дня. Даша Бондарь радует фанатов соблазнительной фотосессией с цветами. ФОТО
- Красотки дня. Фантастические вторые половинки футболистов Манчестер Сити. ФОТО
Новости по теме
- 10:00 Зарубежные Новую эру Испании открывает 33-летний ветеран. Он сменил 10 клубов за 13 лет и вскоре пополнит мадридский Реал
- 00:20 Прогнозы на футбол Хорватия – Испания. Прогноз финала Лиги наций на 18.06.2023
- 21:17 Зарубежные Хорватия - Испания. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию финала Лиги наций
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
4500 грн
2На сайт
1500 грн