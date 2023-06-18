За последние 25 лет Хорватия 10 раз сыграла в овертаймах в 13 матчах с возможностью доп. времени

Сейчас проходит финал Лиги наций сезона 2022/23 между Испанией и Хорватией.

Команды не смогли выявить победителя за 90 минут и перевели игру в дополнительное время. Таким образом, за последние 25 лет хорваты играют в овер-таймах 10 раз в 13 матчах, в которых была возможность овертаймов.

В свою очередь испанцы с 2018 года сыграли 9 раз в овертаймах: