Бригада арбитров во главе с Монзуль обслужит матч женской Лиги наций

На матче женской Лиги наций в группе А4 Испания - Швеция будет работать украинская бригада арбитров. Об этом сообщает сайт УАФ со ссылкой на УЕФА.

Главным рефери выступит Екатерина Монзуль. На линиях ей будут помогать Марина Стрелецкая и Светлана Грушко. Обязанности резервного судьи будет выполнять София Причина.

Поединок состоится 5 декабря в Малаге.

Сборная Испании лидирует в группе А4, имея в своем активе 12 очков. Швеция с 7 очками идет второй.