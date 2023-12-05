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Бригада арбитров во главе с Монзуль обслужит матч женской Лиги наций

Лига наций УЕФА

Украинские судьи получили назначение на поединок национальных команд

Бригада арбитров во главе с Монзуль обслужит матч женской Лиги наций

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

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На матче женской Лиги наций в группе А4 Испания - Швеция будет работать украинская бригада арбитров. Об этом сообщает сайт УАФ со ссылкой на УЕФА.

Главным рефери выступит Екатерина Монзуль. На линиях ей будут помогать Марина Стрелецкая и Светлана Грушко. Обязанности резервного судьи будет выполнять София Причина.

Поединок состоится 5 декабря в Малаге.

Сборная Испании лидирует в группе А4, имея в своем активе 12 очков. Швеция с 7 очками идет второй.

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Источник:
УАФ
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